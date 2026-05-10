Alfonso Rueda arranca en Cuntis las carrera de las municipales: "Hay que ir a por todas, sin medias tintas"

La maquinaria electoral para los comicios municipales de 2027 ya echa humo a un año vista d la cita con las urnas. Si el viernes era el BNG el que arrancaba los motores con la proclamación de Miguel Fernández Lores como candidato una vez más a la alcaldía de Pontevedra y el sábado el PSdeG provincial lanzaba su objetivo de recuperar la Diputación, este domingo era el PPdeG el que daba el pistoletazo de salida a esta carrera con una comida en Cuntis en la que el presidente del partido en Galicia y de la Xunta, Alfonso Rueda, animó a sus compañeros a "trabajar para ir a por todas, sin medias tintas", curiosamente, un lema muy similar al de Lores a orillas del Lérez.

Ante más de 350 asistentes, Alfonso Rueda ponía en valor la “buena política, construida desde el local, que soluciona problemas y no los crea”, con el ejemplo de Cuntis y de Isabel Couselo, como portavoz municipal y presidenta del PP local. “Isabel trabaja con rigor, seriedad y empatía”, manifestó en el Xantar del Partido Popular de este municipio, donde reivindicó el “compromiso directo del partido con los vecinos”.

En la cita, en la que ejerció como anfitriona Isabel Couselo, también participaron el presidente provincial del PP y de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el responsable de Cultura del Gobierno gallego, José López Campos.

Rueda aprovechó para subrayar que "si la gente nos da su confianza hay que comprometerse con ellos y trabajar para resolver sus problemas”, y recordó que desde el Gobierno gallego "se pone el foco en diversos campos como la sanidad, la educación o la vivienda".

Para el presidente del PPdeG, todas estas iniciativas y compromisos "son resultado de esa buena política: la del Partido Popular hecha desde Cuntis, Santiago o Madrid". Frente a eso, el presidente del PPdeG cree que llamarle “mala política” a lo que hace el PSOE “se queda corto”. “En Galicia hacemos las cosas con seriedad, rigor y empatía con la gente”, mientras que en España “parece que tenemos que normalizar determinados disparates”.

“Lo normal cuando te dedicas a asuntos públicos es lo contrario a lo que está pasando en España”, remarcó, centrándose en la importancia de “trabajar con rigor, ser honrados y pensar que no se puede decepcionar a quien apuesta por ti”.

Asistentes al xantar de Cuntis / FdV

En clave electoral, el líder del PPdeG animó a “trabajar desde ya para ir a por todas, sin medias tintas”, tanto para las municipales como para las elecciones generales. De este modo, recordó que el PP “es el partido más próximo a la gente, lo más parecido a Galicia”, valores que “no podemos perder nunca”.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Luis López, destacó que la multitudinaria asistencia al xantar "es el claro preludio del que va a pasar dentro de un año con una rotunda victoria del PP de la mano de Isabel Couselo" y la consecución de la Alcaldía de Cuntis "para poner fin a más de una década socialista errática, sin proyectos, sin atención a los vecinos y en la que la única noticia fueron las interminables deudas del Concello".

Pero en todo caso, quiso hacer un llamamiento a "no confiarse por las sensaciones de cambio que transmite la inmensa mayoría de los vecinos" y reclamó un "trabajo sin descanso para culminar con éxito un hito que se toca con los dedos y que tiene que convertir a Isabel Couselo en alcaldesa".

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Por su parte, la presidenta del PP de Cuntis agradeció todas las muestras de apoyo y fijó sus prioridades si logra la alcaldía en asunto como el desarrollo de suelo empresarial, la consecución de vivienda, la mejora de la red viaria y de las instalaciones deportivas y socioculturales, el impulso del turismo termal y patrimonial y el apoyo a las asociaciones, colectivos y clubes.