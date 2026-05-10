Acaba arrestado en Pontevedra tras discutir en plena calle con su pareja, que tenía lesiones en el cuello y las rodillas

Un hombre acabó arrestado por la Policía Local después de protagonizar una acalorada discusión con su pareja en plena calle. La mujer tenía lesiones en el cuello y las rodillas. Todo ocurrió el 1 de mayo, pasada la medianoche. Los agentes intervinieron tras recibir un aviso sobre el incidente.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con la mujer, quien les manifestó que llevaban nueve meses de relación y convivían juntos desde el principio. Observaron que presentaba hematomas visibles a la altura del cuello y en las rodillas.

Después se realizó un cacheo superficial al presunto agresor, en el que le fue intervenida una navaja de unos 10 centímetros de longitud y 4,5 centímetros de filo, que portaba en el bolsillo izquierdo delantero del pantalón, si bien no consta que hubiera hecho uso de ella en ningún momento.

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Finalmente los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de violencia de género.