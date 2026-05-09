Vilaboa busca los mejores caldos de la IXP Ribeiras do Morrazo

Vilaboa ya disfruta de la XIII Festa do Viño con una gran animación en las casetas de degustación, bajo el viaducto de Riomaior, y con a vista puesta en el concurso para elegir los mejores caldos de la IXP Ribeiras do Morrazo, a la que pertenece este municipio, junto a los de Pontevedra, Marín, Poio, Bueu, Cangas, Moaña y Redondela.

En esta ocasión, los candidatos son ocho, con tres caldos blancos y dos tintos de las bodegas y otros cinco de particulares y los asistentes también cuentan con una amplia oferta cultural y artesanal.

El jurado profesional, compuesto por Gonzalo Recuna, José Dopazo, Javier Castro, Cristina Carrera, Estrella Fernández y José Maquieira, y coordinado por el presidente del Jurado de la Cata, José Manuel Fernández Castro, del Servizo de Industrias, Calidade e Cadea Agroalimentaria de la Consellería de Medio Rural, es el encargado de escoger los mejores vinos que concurren al certamen de este año.

El jurado, en una de sus catas / Rafa Vázquez

Los resultados, que se harán públicos este domingo durante la entrega de premios, saldrán de los tres blancos y dos tintos presentados al concurso por la Adega Os Areeiros, Adega Ardán y Bodegas Costas de Exportación, pertenecientes a la Indicación Xeográfica Protexida Riberas del Morrazo.

En la categoría de cosecheros, se otorgarán primero, segundo y tercero premio tanto para blancos como para tintos, entre las elaboraciones de Casa Cañoteira (Martín Torres), Casa Boullosa (Elisa Ruibal), Furancho Antonio, Manuel Collazo Fernández y Roberto da Lufiña.

La actividad cultural también tiene un papel destacado en esta segunda jornada. Las palilleiras de Figueirido vuelven a captar la atención del público con su maestría: bolillos, hilos, agujas, mundillos y mucha paciencia que convierten su espacio en un punto de encuentro para quien se acerca a conocer su trabajo. Junto a ellas participan Laura Filgueira (ERRE3), Carmen Castro (Cachiboreta) y Obradoiro Hedra, completando un apartado artesano que suma valor a la fiesta. La música también tiene su protagonismo con la animada sesión vermú de la Mekánica Rolling Band.

Ambiente en la carpa de Riomaior / Rafa Vázquez

La última jornada de la XIII Festa do Viño de Vilaboa abrirá este domingo a las 11.00 horas con el inicio de la actividad en las casetas, que volverán a convertir el recinto en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. La mañana estará marcada por el ambiente familiar, con un espacio infantil que ofrecerá hinchables y un taller de maquillaje entre las 12.00 y las 15.00 horas.

El momento institucional llegará a las 12.30 horas con la entrega de los diplomas de las catas y con las intervenciones de las autoridades, un acto en el que se darán a conocer los vinos premiados tanto en la categoría de la IXP Riberas del Morrazo como en la de cosecheros parpara reconocer trabajo de las bodegas y productores locales.

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A las 13.00 horas será el pregón, que en esta ocasión correrá a cargo de Sobria e Serena, antesala de una nueva sesión vermú que, a partir de las 13.30 horas, estará amenizada por Mallou, encargados de poner el ritmo musical a mediodía. El cierre de las casetas está previsto para las 17.00 horas.