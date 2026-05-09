Victoria judicial, 17 años después, del exjefe de Psiquiatría del CHOP

La Justicia ha puesto fin a un conflicto administrativo y judicial que se prolongó durante 17 años entre el psiquiatra Víctor Pedreira Crespo y la Consellería de Sanidade.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra dictó el pasado 9 de abril un auto de firmeza que confirma la condena al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por los daños morales causados al que fue jefe del servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP).

La resolución ratifica las conclusiones de anteriores sentencias, que apreciaron una «desviación de poder» y una actuación «anormal muy grave, grosera e intolerable» por parte de la Administración sanitaria gallega. El fallo considera acreditado que Pedreira fue apartado irregularmente de la jefatura que ocupaba en propiedad desde 1982. Víctor Pedreira cree que logra el reconocimiento judicial de una «usurpación».

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El caso también fue analizado por órganos deontológicos médicos, que apreciaron conductas incompatibles con el código ético profesional por parte de miembros de los tribunales evaluadores.