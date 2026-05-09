Litigios
Victoria judicial, 17 años después, del exjefe de Psiquiatría del CHOP
Víctor Pedreira logra el reconocimiento judicial de una «usurpación»
M. S. R.
La Justicia ha puesto fin a un conflicto administrativo y judicial que se prolongó durante 17 años entre el psiquiatra Víctor Pedreira Crespo y la Consellería de Sanidade.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra dictó el pasado 9 de abril un auto de firmeza que confirma la condena al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por los daños morales causados al que fue jefe del servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP).
La resolución ratifica las conclusiones de anteriores sentencias, que apreciaron una «desviación de poder» y una actuación «anormal muy grave, grosera e intolerable» por parte de la Administración sanitaria gallega. El fallo considera acreditado que Pedreira fue apartado irregularmente de la jefatura que ocupaba en propiedad desde 1982. Víctor Pedreira cree que logra el reconocimiento judicial de una «usurpación».
El caso también fue analizado por órganos deontológicos médicos, que apreciaron conductas incompatibles con el código ético profesional por parte de miembros de los tribunales evaluadores.
- Muere Gabi Ben Modo, símbolo del Teucro y referente del balonmano gallego
- Pontevedra y Sanxenxo se quedan fuera de las ayudas de la Xunta para socorristas este verano
- Atascos en la AP-9 en Pontevedra por un accidente bajo el puente de A Barca
- Protesta contra la retirada de la balaustrada del paseo de Silgar este viernes
- O nos sacan a la fuerza o no salimos de nuestras casas', advierten los vecinos de San Mauro
- El histórico edificio Varela de Pontevedra tendrá un uso turístico y contará con 17 apartamentos
- El dispositivo para La Vuelta Femenina se exhibe en Pontevedra
- Un profesor de Belas Artes de Pontevedra, premiado por su documental sobre «los mitos del subsuelo»