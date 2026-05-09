La UNED Pontevedra impartirá un curso de mediación válido para el Registro Oficial de Mediadores

La UNED Pontevedra organizará del 15 de mayo al 30 de junio el «Curso de Mediación Civil, Familiar, Mercantil y Comunitaria», una formación especializada, homologada y válida para la inscripción en el Registro Oficial de Mediadores del Ministerio de Justicia de España, en el marco de la Ley 1/2025.

La actividad tendrá una duración total de trescientas horas lectivas y se desarrollará en modalidad online en diferido, lo que permitirá al alumnado compatibilizar el seguimiento del curso con su actividad profesional, académica o personal. La iniciativa se integra en el programa de Extensión Universitaria de la UNED Pontevedra, coordinado por Rafael Cotelo Pazos.

La dirección académica correrá a cargo de Belén Romero Sáez, profesora-tutora de la UNED Pontevedra y abogada especialista en derecho civil, administrativo, penal y de familia. La docencia será impartida por Francisco Javier Mingorance Cózar, pedagogo colegiado, mediador inscrito en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia y especialista en prevención de la violencia y mediación comunitaria.

El curso tiene como objetivo principal capacitar al alumnado para el ejercicio profesional de la mediación en España. Para ello, ofrecerá competencias específicas en la gestión de conflictos familiares, sociales, educativos, comunitarios, civiles y mercantiles, además de formación actualizada sobre el marco jurídico español aplicable a la mediación.

La propuesta está dirigida a profesionales de los ámbitos jurídico, educativo y social, entre ellos abogados, sociólogos, educadores, criminólogos, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, procuradores, policías locales y mediadores comunitarios. También podrán participar titulados universitarios y estudiantes de último curso interesados en especializarse en la resolución pacífica de conflictos.

El programa combinará contenidos teóricos y prácticos sobre mediación familiar, comunitaria e intercultural, educativa, deportiva, civil y mercantil. Entre los temas previstos figuran la prevención del bullying y el ciberacoso, la convivencia vecinal, la gestión de conflictos familiares, la prevención de la violencia, la mediación en contextos interculturales y el análisis de los mecanismos alternativos de resolución de disputas, conocidos como ADR.

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Además de los contenidos formativos, el alumnado participará en simulaciones prácticas de casos reales y deberá elaborar un trabajo final de curso, orientado a la intervención mediadora o a la investigación aplicada en este ámbito.