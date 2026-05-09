El PSOE se marca el objetivo de recuperar la Diputación de Pontevedra en 2027

Ampliar el número de alcaldías en la provincia y, sobre todo, recuperar la presidencia de la Diputación de Pontevedra. Son los dos objetivos básicos que ha marcado este sábado el secretario xeral del PSdeG-PSOE provincial David Regades, en el comité provincial celebrado en la ciudad a un año de las próximas elecciones municipales de 2027.

Regades asegura que en esa cita del próximo año, el partido "volverá a competir con las máximas expectativas” y apoyado en las perspectivas demoscópicas y “a pie de calle” que "apuntan a un mayor número de alcaldías y, además, a la recuperación el Gobierno de la Diputación para volver a ponerla al servicio de la gente y al servicio de la democracia”. Afirmó que la palabra “retroceso” es a que mejor define el sucedido en el Pazo Provincial en estos últimos tres años.

En el comité provincial, máximo órgano entre congresos y en el que están representadas las 61 agrupaciones socialistas de la provincia, David Regades reveló que el Partido Socialista "rechazó ofertas de tránsfugas para arrebatar alcaldías al PP: en esta provincia no tenemos, ni queremos tener ninguna Alcaldía sostenida por el transfuguismo”, afirmó.

Reivindicó la figura de la alcaldesa socialista, Verónica Pichel, que "sufrió una vergonzosa moción de censura en Forcarei" y se refirió también al reciente caso de Lugo, "donde tras la muerte de tres concejales socialistas, el PP se atrevió a negociar en el tanatorio, demostrando la más absoluta falta de humanidad”.

El secretario general del PSdeG-PSOE provincial habló, durante su intervención, del “nerviosismo” de un gobierno del PP en la Diputación, “que volvió a las formas del siglo XIX”; volvemos a las visitas del presidente y de los diputados sin avisar a los alcaldes, y el señor presidente se atreve a mentir y atacar a los alcaldes de otros partidos desde la tribuna del Pazo Provincial”.

David Regades definió a la Xunta como un "gobierno sin un plan para Galicia" y denunció la “catástrofe de las políticas industriales autonómicas basadas en otra celulosa, con una evaluación ambiental anulada en los tribunales, y más eucaliptos en los montes. Y esto sucede mientras el Gobierno de España impulsa más automoción, una fábrica de microchips fotónicos y el Centro Estratégico Aeroespacial de Defensa antidrones de la mano de Indra, apostando claramente por el empleo tecnológico”.

Al respecto, destacó el "orgullo que supone para España contar con un presidente como Pedro Sánchez, con un prestigio creciente en nuestro país y, sobre todo, en el concierto internacional, donde es sinónimo de crecimiento económico, del empleo, del avance de las energías renovables, de la transformación digital y del escudo social” que protegió a España en todas las crisis de los últimos años. España es hoy un país mucho mejor que el que nos encontramos en 2018 y eso se debe al liderazgo de Pedro Sánchez, el presidente que peleó los 140.000 millones de euros en Europa mientras el PP jugaba al bloqueo”.

En materia de infraestructuras de titularidad estatal, recordó que "el túnel de la A-52 para la entrada en Vigo, al igual que la variante ferroviaria de Cerdedo se encontraban con las declaraciones ambientales caducadas y ahora van dando pasos. O, en el caso de la ciudad de Pontevedra, el nudo de Bomberos fue prometido durante años sin mover un metro cúbico de tierra y, en breve, se retomarán las obras para hacerlo realidad". Citó, además, los tres proyectos de depuración "que llevan el sello del Gobierno de España mientras la Xunta está de perfil: las depuradoras de Ponteareas, Sanxenxo-Poio e Illa de Arousa".

La regularización de inmigrantes, “un paso valiente que el relato xenófobo de la derecha no pudo frenar”, fue definida como un "proceso necesario para que en España no haya ciudadanos de primera y de segunda, para que no haya una economía formal y otra sumergida. Nosotros hablamos de derechos y de contratos dignos, el PP y Vox hablan en los pactos que firman de prioridad nacional pasando por alto que este es un país de convivencia”.

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La crisis de hantavirus fue también objeto de su intervención y, en clave irónica, afirmó que "a algunos solo le faltó proponer que se bombardeara un barco en el que hay 14 compatriotas españoles. ¿Pero qué modelo de país tiene esta derecha incapaz de comprender que es nuestra obligación atender esta emergencia? somos un país serio”.