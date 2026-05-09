Pontevedra celebra su cultura 'friki' con un encuentro que une juegos de mesa y tecnología

En Pontevedra, ser «friki» hace tiempo que dejó de ser una actividad de puertas para adentro. Los muros de la Casa da Luz vibran este sábado con un sonido que mezcla el frenesí de los mandos, el deslizar de las cartas y el murmullo de una comunidad que crece año tras año. Bajo el nombre «Á beira da Lerez Up», la asociación Gaming Troop y el Concello celebran una antesala de lujo para lo que será la quinta edición de su gran salón de septiembre, demostrando que el tejido cultural alternativo de la ciudad goza de una salud envidiable.

El encuentro no es solo una zona de juego libre, sino un escaparate de la diversidad que define hoy al ocio digital y analógico. Desde simuladores de conducción que desafían el pulso hasta dispositivos de realidad virtual, pasando por las imprescindibles consolas con torneos de Fifa y Smash. Pero la jornada también mira hacia lo tangible: en colaboración con la asociación Ocionautas de A Estrada, los juegos de mesa y las actividades offline recuerdan que el contacto cara a cara sigue siendo el alma de esta subcultura. Esta sinergia entre asociaciones vecinas evidencia la creación de una red de colaboración que une a entusiastas de toda la comarca en torno a un tablero o una pantalla.

Dos participantes comparten partida en una de las máquinas arcade. / Rafa Vázquez

«Queremos sacarlos de casa y que se reúnan con gente de sus mismas afinidades», explica Sonia Piñeiro, de la organización. Constata que el perfil del participante ha roto cualquier estereotipo: desde niños fascinados por Minecraft o Fortnite hasta treinteañeros «que seguimos al pie del cañón» y familias que utilizan el videojuego como una herramienta educativa.

El objetivo, señala, es fomentar un juego «con cabeza», donde tan importante es la pericia con los botones como la higiene democrática de saber dar la mano al contrincante al terminar la partida, ganes o pierdas. Es una labor de alfabetización digital encubierta, donde se enseña que el respeto es la regla número uno del código de cualquier jugador.

El perfil del participante ha roto cualquier estereotipo: desde niños fascinados por Minecraft o Fortnite hasta treinteañeros «que seguimos al pie del cañón» y familias que utilizan el videojuego como una herramienta educativa

La jornada incluye momentos de alta competición, como el torneo de Smash —ese «fighting game» donde Mario y Peach se baten en duelo— y el torneo de cartas Magic, coordinado por la tienda local Percalandia, un referente del sector en Pontevedra que demuestra la importancia del pequeño comercio especializado para sostener estas citas.

Venta de ilustraciones, postales, imanes y otros productos relacionados con el manga, el k-pop etc. / Rafa Vázquez

Este encuentro funciona como el termómetro perfecto para la Lerez UP, que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en el Recinto Feiral. Según Antón, también miembro de la organización, el evento ha evolucionado desde aquel grupo de amigos que quedaban para jugar hasta convertirse en un motor que apoya al comercio local y a las empresas del sector. La meta es clara: ofrecer un encuentro redondo donde todo el mundo tenga cabida, desde el coleccionista de figuras hasta el desarrollador de software.

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«El primer año pensábamos que tendríamos un perfil adolescente, pero ese mito se cayó pronto», confiesa Antón. Hoy, la Lerez UP es un fenómeno de masas donde el Cosplay y el K-Pop —incorporado con un éxito arrollador en la tercera edición— son capaces de congregar a cientos de personas animando en las gradas, hasta el punto de que la pasada edición convocó la cifra récord de 5.500 participantes. Con el sorteo de entradas dobles realizado en la Casa das Luz, la cuenta atrás ya ha empezado. La cultura alternativa de Pontevedra no espera; ya está aquí, jugando, compitiendo y, sobre todo, haciendo comunidad entre el ruido de los motores virtuales y el silencio táctico de los juegos de mesa.