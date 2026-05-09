Pontevedra 4-0 Bilbao Athletic: Este equipo quiere el playoff

El Pontevedra se da un festín de goles ante el Bilbao Athletic y presenta su candidatura para estar en el playoff a final de temporada. Una tarde de dominio global de los pontevedreses, que apretaron cuando fue necesario, y mantuvieron el control cuando las revoluciones bajaron. Los tantos de Miguel Cuesta, João Resende, Yelko Pino y Adrián Expósito, además de sellar la mayor goleada de la temporada en casa, elevan la felicidad incesante de una ciudad que depende de sí misma para entrar en la promoción.

Como es habitual en Pasarón, el Pontevedra saltó al césped con la idea de imponer su fútbol desde el principio. Gran despliegue físico de los granates sobre los bilbaínos que no tardó mucho en ver sus efectos de cara a puerta. La primera ocasión pontevedresa acabó con el balón estrellado en el poste de Mikel Santos tras un cabezazo envenenado de Miki Bosch. El filial emitió algún tímido aviso desde la frontal con disparos de Beñat García y Elijah, aunque sin verdadero peligro. En ese contexto de mejor despliegue granate, el Pontevedra fue el primero en crear las diferencias en el marcador. Un balón al espacio de Alberto Gil a Rubén López por banda derecha que el '18, con un recorte prodigioso, zafó de su marca y sirvió un centro al balcón del área para que Miguel Cuesta enviase el esférico para dentro.

Por delante en el luminoso y como acostumbra hacer el Pontevedra, el alto voltaje del comienzo fue disminuyendo con la tranquilidad del gol. Ese descenso de intensidad no fue acompañado de un paso firme de los hombres de Jokin Aranbarri, que sí adelantaron la presión, pero sin morder en condiciones de cara a puerta. Dispusieron de alguna ocasión los vascos, no obstante; destacar el poste de Barandalla desde el pico del área que mordió Vidorreta. En la recta final de la primera parte, los locales pidieron la revisión de un posible penalti sobre Diego Gómez, que fue derribado por el central athleticzale, sin premio momentáneo. La recompensa llegó en el descuento desde las botas de João Resende, aprovechando una vez más un batiburrillo desde dentro del área para enviar el partido al descanso 2-0.

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La segunda mitad arrancó con ambos equipos menos explosivos que en la primera parte. Las pretensiones de aumentar la diferencia o de recortar distancias en el marcador quedaron diluidas entre el lodazal en que se convirtió el césped tras el arado de la primera parte. Una segunda parte con poca insistencia en las áreas, con un Pontevedra más tranquilo e insistente y un Bilbao Athletic adormilado y poco inspirado en las pocas ocasiones que tuvieron. Una genialidad de Diego Gómez, con un brutal regate de línea de fondo, habilitó a Yelko Pino para el tercero de la tarde. Adrián Expósito, revulsivo y futbolista que volvía a contar con minutos en partido oficial, puso la guinda con un chicharro a la escuadra desde la derecha, su banda no natural, que hizo explotar de alegría a un Pasarón que clama por pelear el ascenso a Segunda División.