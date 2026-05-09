El polígono de Fragamoreira ocupa 768 fincas y se extenderá hacia Pontevedra

La Xunta ya tiene en marcha el proceso para expropiar las 37 hectáreas que necesita para crear el primer polígono industrial del entorno de Pontevedra en los últimos quince años, desde que en 2011 se inauguró oficialmente el de A Reigosa, en Ponte Caldelas. Se trata del futuro parque de Fragamoreira, en Poio, el plan más avanzado en la batería de planes en marcha, con la ampliación del polígono de O Campiño, en Pontevedra, la reurbanización de la antigua Central de Transportes de Ponte Caldelas o la extensión del de O Pousadoiro, entre Caldas y Vilagarcía.

Ya se ha activado el proceso para contratar a una empresa que tramite la expropiación de las 768 fincas necesarias, si bien alrededor de 150 ya son propiedad de Xestur desde 2008, cuando se dieron unos primeros pasos para crear este polígono.

Se trata de urbanizar algo más de 37 hectáreas a orillas de la VG-4.8, el acceso norte de Poio. Aunque la mayor parte corresponde a ese municipio, el polígono se extenderá parcialmente al vecino territorio de Pontevedra, en la parroquia de Campañó, donde quedan afectadas unas diez parcelas. Otro centenar de fincas que en su día se incluyeron en las previsiones iniciales, quedan ahora fuera. La Xunta estima en 30 millones de euros el coste de urbanización, si bien no hay un calendario concreto más allá de disponer del polígono en 2030.

Aunque se planifica con una superficie total de 374.229 metros cuadrados, solo la mitad tendría uso industrial ya que 170.000 metros se reservan para zonas verdes y casi 28.000 a red viaria y aparcamientos, según el Plan Estruturante de Ordenación de Suelo Empresarial (Peose). El parque de Fragamoreira comenzó a tramitarse hace unos tres lustros, pero quedó paralizado varios años hasta que la Xunta decidió reactivarlo coincidiendo con el regreso del PP a la alcaldía de Poio.

Se detalla que «el ámbito es atravesado de este a oeste en la zona sur por la Variante Espiritual del el Camiño de Santiago y en la ordenación propuesta se modifica este camino» para adecuarlo al diseño empresarial. «Actualmente el camino tiene un ancho de dos metros, se mantiene este ancho para el camino y se deja a ambos lados una franja de tres para zona arbolado, por lo que el ancho total por donde discurre el camino es de 8 metros».

Por su parte, «las zonas verdes se proponen en los bordes (como espacios de relación topográfica entre las parcelas y el entorno) y en las zonas por donde discurren los arroyos. Sobre ellas se propone una actuación paisajística donde la topografía y la vegetación acolchen el impacto visual y acústico de la actividad industrial, al tiempo que sirva de esparcimiento para los ciudadanos y en particular para los usuarios del parque». Los accesos se canalizan en el eje que supone el acceso norte de Poio, entre Campañó y Fontenla, el vial autonómico VG-4.8.

Dentro del ámbito «se localizan las siguientes edificaciones: una antigua fábrica avícola (actualmente sin uso) la mitad de la edificación está en el interior del ámbito del plan y el resto fuera; en la zona sur existen dos parcelas actualmente con un uso industrial y acceso desde la EP-0603, estas edificaciones ya existían antes de la construcción del vial VG-4.8; en el interior del ámbito existe una edificación en cuya interior se aloja un depósito de agua y una edificación para almacenamiento aperos agrícolas».

La zona donde se promueve este parque empresarial carece de servicios municipales de agua y saneamiento, además de otras redes básicas, según se detalla en el documento. Toda la comunicación viaria del futuro parque empresarial se realizará a través de la VG-4.8, el acceso norte de Poio, que enlaza Campañó con San Xoán, y por la carretera provincial EP-0603. Con el polígono a plena ocupación, se estima que generará un tráfico de 3.744 coches diarios, en buena parte pesados, pero ese horizonte se plantea a largo plazo, más allá del año 2040. Todos llegarán al citado acceso norte, y en su mayor parte (el 90% del total), acudirá hacia Campañó, con el fin de conectar con la carretera de Vilagarcía y, sobre todo, con la AP-9. De hecho, la Xunta destaca que Fragamoreira «está localizado en un lugar idóneo y estratégico, muy cerca de la ciudad de Pontevedra y con comunicaciones al Puerto de Marín, a la autopista, a Vilagarcía y a la comarca de O Salnés».

Solicitan que se actualicen los 21 euros/m2 pedido en 2008

El BNG de Poio, que estaba en el gobierno local en 2008, solicita a la Xunta que actualice al menos por el importe del IPC acumulado desde entonces, los 21 euros por metro cuadrado que se plantearon hace 18 años por los terrenos para el polígono empresarial de Fragamoreira. La agrupación nacionalista explica que «entonces el actual alcalde, Ángel Moldes, cuando ejercía como portavoz de los afectados, reclamaba 21 euros metro cuadrado. A eso habría que añadir el IPC acumulado durante todos estos años de retraso».

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El BNG lanza esta petición tras la decisión de la Xunta de encargar la redacción del plan de expropiaciones con un plazo de ejecución de 18 meses, en el que se incluyen los trabajos de localización de las parcelas, el levantamiento de las actas de ocupación previa y la inscripción de los terrenos en el Registro de la Propiedad a favor de Xestur. Según los últimos datos conocidos, el polígono contará con una superficie total de 373.415,52 metros cuadrados distribuidos en 768 parcelas. De ellas, 154 ya son propiedad de Xestur desde 2008, cuando se inició este proceso.