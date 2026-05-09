Plataforma única y drenaje de la playa: así quedará el puerto de Covelo, en Poio

El Concello de Poio y Portos de Galicia firmarán un convenio de colaboración para ejecutar un conjunto de actuaciones en el puerto del Covelo, en Samieira, con el objetivo de reordenar y mejorar este lugar. Esta actuación "busca resolver las deficiencias actuales de este espacio, mejorando de manera importante el entorno, la movilidad y accesibilidad", según explica el gobierno local, si bien no se detalla el presupuesto del proyecto.

La intervención prevé la reordenación completa del vial mediante la creación de una plataforma única, que permita eliminar barreras arquitectónicas y favorecer una circulación más accesible y segura. La zona de rodadura y la peatonal quedarán diferenciadas mediante una rigola prefabricada, encargada de la recogida de aguas pluviales y de su conducción a la red de colectores. También se llevará a cabo la renovación del firme.

De forma paralela, se mejorarán los sistemas de drenaje en las playas de Covelo y Area da Barca, para dirigir las aguas hacia las zonas de escollera y roca para minimizar impactos y molestias a las personas usuarias.

El proyecto se completa con la instalación de una baranda a lo largo del frente litoral hasta el puente del Rego de Covelo, con el fin de reforzar la seguridad y facilitar el tránsito peatonal continuo por la fachada costera. Además, se renovarán los elementos de iluminación pública con la instalación de 21 nuevas luminarias, incluyendo columnas troncocónicas y su cimentación correspondiente.

El alcalde Ángel Moldes destaca la importancia de este convenio de colaboración, que permite actuar “por fin y después de tanto tiempo en el puerto de Covelo”. Así, subraya que “este proyecto supone un paso muy relevante en la mejora del espacio" y recordó que los vecinos "llevan años reclamando una reordenación integral. Hablamos de una actuación que no solo mejora la seguridad y la accesibilidad, sino que también pone en valor nuestra costa y contribuye a crear un entorno más amable, funcional y atractivo tanto para residentes como para visitantes”.

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El Concello subraya que "el objetivo es crear un espacio más seguro, accesible y visualmente homogéneo, que garantice la continuidad de los itinerarios peatonales, ordene el tráfico rodado y refuerce el papel de la zona como punto de interés turístico, residencial y hostelero". En este sentido, señalan que "este es un espacio muy concurrido, de manera especial durante el verano, al ser punto de acceso a uno de los cuatro Senderos Azules de Poio, la Senda do Laño, así como a su playa, reconocida también este año por primera vez con el distintivo Bandera Azul".