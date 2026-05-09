Nueva ayuda para la accesibilidad de la Finca de Briz

La mejora de la accesibilidad a la Finca de Briz y la humanización de la calle Escuela de Tiro Naval Janer suman una nueva aportación de 310.000 euros para completar la financiación municipal de esta actuación en Marín. El proyecto ya contaba con 1,1 millones de euros de la Diputación de Pontevedra a través del Plan Extra 2024 y se completará con más de 172.000 euros procedentes de los fondos ENIL, lo que eleva la inversión global por encima de 1,58 millones de euros. La intervención permitirá avanzar en la transformación de uno de los accesos al entorno de la finca y en la mejora urbana de una vía vinculada al ámbito de la Escuela Naval. La aportación económica fue aprobada dentro de la línea 1 de inversiones del programa +Provincia.

Además, Marín recibirá otros 260.000 euros para financiar la parte municipal de la senda peatonal accesible y segura prevista en la carretera del Pazo, en Ardán. Esta obra, valorada en 864.000 euros, quedará financiada íntegramente por la institución provincial.