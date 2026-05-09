La lucha contra las especies invasoras en las dunas de Baltar, en Sanxenxo,

El equipo de educación ambiental del Colectivo Ecoloxista do Salnés ha desarrollado el proyecto educativo “Coidemos as nosas dunas”, para preservar el espacio entre la playa de Baltar, en Sanxenxo, y la carretera PO-308 uno de los pocos enclaves de este tipo en un entorno urbano.

Durante los meses de marzo y abril el alumnado de 1º y 4º ESO del IES de Sanxenxo participó en charlas y salidas con el objetivo de tratar contenidos propios de la materia de Biología y Geología y al mismo tiempo conocer los ecosistemas dunares en general y el de Baltar en particular.

Así, el proyecto culminó esta semana con una actividad de aprendizaje y servicio, una eliminación simbólica de especies invasoras en este ecosistema, autorizado por el Servicio de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.

Participantes en la actividad / FdV

El colectivo subraya que "los sistemas dunares albergan una biodiversidad de especies únicas de flora y fauna, incapaces de sobrevivir en ese medio si está degrado o en otros". Recuerda también que son espacios "escasos, amenazados y en regresión en toda Galicia debido a la presión urbanística".

En el caso de Sanxenxo, el sistema dunar de Baltar era el de mayor extensión de todo el municipio, y "hasta hace unos 70 años estaba casi intacto, pero a partir de ahí su desaparición se aceleró, quedando actualmente menos de la mitad de su superficie original"

Los ecologistas alertan de que ahora está amenazado por las "especies invasoras e impropias de este medio, fruto de una mala gestión durante décadas: extracción de arena, rellenos, y desbroces continuados que contribuyen a su propagación. Este espacio está siendo gestionado como un jardín, cuando es un espacio natural".

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Por ello, el colectivo reclama su restauración ambiental, que pasaría por eliminar especies invasoras de raíz, verter arena y replantar con especies dunares. Además, reclama al Concello que además de anunciar la renovación de la pasarela de madera que cruza las donas en paralelo a la playa, apuesta por la regeneración del propio ecosistema.