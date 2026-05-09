Eterno Ben Modo

La Basílica de Santa María la Mayor se llenó ayer de cariño y memoria para despedir a José Gabriel «Gabi» Ben Modo, fallecido el pasado 1 de mayo. Familiares, amigos, vecinos y gente del deporte pontevedrés compartieron una misa sencilla y emotiva, marcada por el silencio, los recuerdos y el afecto hacia una persona muy querida en la ciudad. En Santa María no solo se recordó al jugador del Teucro, parte de la historia sentimental del balonmano pontevedrés, sino también al hombre cercano, amable y de trato fácil que supo ganarse a quienes lo rodearon.

Su familia, arropada en todo momento, agradeció las muestras de apoyo recibidas en estos días difíciles. La ceremonia fue más que una despedida, fue un abrazo colectivo a su memoria y una forma de reconocer la huella que Ben Modo deja en Pontevedra, en el deporte local y, sobre todo, en la vida de quienes tuvieron la suerte de conocerlo.