La entrega de premios despide la 13 edición de Pontenciencia
Se celebró en la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra y convocó a 350 alumnos y alumnas
R. P.
La entrega de premios despidió este sábado la 13 edición de Pontenciencia, la feria de la ciencia que tuvo lugar en la Escola de Enxeñaría Forestal y que convocó a 350 alumnos y alumnas. Se presentaron diez proyectos firmados por ocho centros de enseñanza primaria, 11 proyectos de cinco centros de secundaria (ESO, Bachillerato y FP) y, en la categoría de ciencia en familia, 6 proyectos impulsados por cinco familias.
Los premiados son los siguientes:
Premios de Ciencia no cole.
Accésit FRANCISCA HERRERA GARRIDO: CEIP Froebel – Auga por un tubo
Accésit XOSEFA IGLESIAS VILARELLE: CPR Los Sauces – Del plato al huerto
Accésit OLIMPIA VALENCIA LÓPEZ: CPR Sagrado Corazón de Jesús Pontevedra – Así soa Pontevedra
Accésit MARÍA BARBEITO CERVIÑO: CPR Sagrado Corazón de Jesús de Praceres – Batalla de pans: cal resistirá?
Accésit CONCEPCIÓN ARENAL PONTE: CPR Calasancio – Detectives do invisible
3º Premio ÁNGELES ALVARIÑO: CEIP A Xunqueira 2 – Alfonso X O Sabio influencer do SXIII
2º Premio MARUJA MALLO: CEIP de Ponte Sampaio – Carreira de podremia
1º Premio MARIE CURIE: CEE Pontevedra – Sonríe sin azúcar
Premios de Ciencia en familia
Accésit MARÍA BARBEITO CERVIÑO: Familia Iglesias López por su investigación titulada: A Osteoporose: a resistencia dun óso san fronte a un enfermo
Accésit CONCEPCIÓN ARENAL PONTE: Familia Lago Azpilicueta por Pequenas cascas, grandes cambios
3º Premio ÁNGELES ALVARIÑO: : Familia Said Valcarce por Os limpadores da ría
2º Premio MARUJA MALLO: : Familia Dalama Ave por Océanos en cambio: como afecta a acidificación ao crecemento dos moluscos bivalvos
1º Premio MARIE CURIE: : Familias González Docal e Couñago Bugueiro por su investigación titulada: Se o vapeo afecta a unha semente ou un ovo, que me fai a min?
Premios de Xoves Investigadores “Homenaxe á Muller Investigadora”:
Premio de Investigación 2026 patrocinado por Carpintería Ceyeda para Crecer ou non crecer: o segredo está no fertilizante do Colegio Los Sauces Pontevedra
Premio de Investigación 2026 patrocinado por Setga para As matemáticas do corpo humano: deconstruindo o ideal a través da variabilidade estatística do IES Valle Inclán
Premio de Investigación 2026 patrocinado por Marine Instruments para Envases forestales de bioplásticos! do CFEA Lourizán
Premio de Investigación 2026 patrocinado por Veolia para Cando o pH decide a cor: o misterio das hortensias do IES Valle Inclán
Premio de Investigación 2026 patrocinado por Laboratorios Celtiderm para O vehículo do futuro do CIFP Montecelo
Premio patrocinado por el Centro Oceanográfico de Vigo a la mejor investigación en ciencias marinas para el trabajo: Océanos en cambio: como afecta a acidificación ao crecemento dos moluscos bivalvos de la familia Dalama Ave.
