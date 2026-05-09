Decepción con el PP pontevedrés de los afectados de San Mauro: piden hilo directo con Allegue
Los propietarios que serán expropiados para levantar 2.000 viviendas salen de la reunión con Domínguez «sin respuestas»
Pese a que el presidente del PP local de Pontevedra, Rafa Domínguez, admitió que la valoración de los bienes «es impropia» y se ofreció a mediar para que los afectados se reúnen con cargos de la Consellería de Vivenda, la «decepción» fue el resumen con el que los vecinos salieron de la reunión del pasado jueves con Domínguez. Sobre la mesa, el polémico plan para habilitar suelo industrial entre San Mauro, O Marco y A Parda en el que levantar 2.000 viviendas protegidas. Su ejecución obliga a expropiar unas 150 fincas, una decena de ellas con casas y la tasación actual oscila entre los dos y los diez euros por metro cuadrado, cifras que los afectados rechazan de plano.
Según detallaron algunos de los asistentes «esperábamos encontrar interlocución, información clara y una posición política definida sobre el proyecto, pero salimos con la sensación generalizada de decepción y frustración debido a la falta de concreción en las respuestas ofrecidas por Domínguez». Añaden que «muchas de esas cuestiones quedaron sin respuesta o fueron respondidas de manera vaga e imprecisa» por lo que intuyen que el portavoz municipal del PP «no dispone de información suficiente», si bien aplauden que Domínguez accediera al encuentro y su «compromiso de abrir nuevas vías de diálogo». No obstante, estos contactos se anuncian «con técnicos y al menos un cargo político con competencias directas sobre el proyecto, con el objetivo de estudiar de manera detallada las distintas propuestas y alternativas planteadas por los vecinos». Se subraya que «según se acordó durante el encuentro, estas reuniones podrán celebrarse tanto de manera individualizada, para aquellos afectados que deseen exponer personalmente su situación concreta, como de forma colectiva junto a los representantes vecinales, permitiendo así abordar tanto los casos particulares como las demandas generales del colectivo».
Pero en el fondo, los afectados quieren hilo directo con la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. A juicio del colectivo, «estas reuniones no pueden limitarse exclusivamente al ámbito técnico y deben contar también con presencia política al más alto nivel». En este sentido, trasladaron su petición de que «la responsable institucional que reciba a los afectados sea la conselleira, al considerar que es la persona con capacidad real para analizar posibles modificaciones y adoptar decisiones sobre el futuro del proyecto»
Desde el colectivo consideran «imprescindible que las administraciones abandonen la actual falta de comunicación y comiencen a trabajar desde la transparencia, el diálogo y la sensibilidad hacia las familias afectadas. Los vecinos recuerdan que detrás del plan no solo existen planos y decisiones urbanísticas, sino también personas, viviendas y proyectos de vida que pueden verse truncados por el desarrollo previsto»
Por ello, reiteran que mantendrán la defensa de sus derechos y reclaman que cualquier avance sobre el futuro del plan de San Mauro «se realice escuchando a los afectados y valorando de manera real las propuestas vecinales». Asimismo, esperan que los compromisos adquiridos durante la reunión con el PP local «se traduzcan en hechos concretos y permitan abrir una etapa de trabajo más seria, rigurosa y participativa sobre un proyecto que continúa generando una enorme preocupación en el barrio».
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