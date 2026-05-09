El convento pontevedrés de Santa Clara se convierte en laboratorio de danza con la residencia de Fran Martínez

El convento de Santa Clara vuelve a abrir sus puertas para transformarse en un laboratorio de creación contemporánea. A partir del próximo lunes, el bailarín y coreógrafo vigués Fran Martínez iniciará una residencia artística de diez días con el objetivo de dar vida a ‘Transfixión’, una propuesta que habitará espacios tan cargados de historia como la iglesia y el coro bajo del conjunto monacal.

Esta iniciativa, impulsada por la Diputación a través del Museo, se enmarca en la décima edición de Residencias Paraíso. Se trata de un programa consolidado, liderado por el colectivo RPM, que busca vertebrar la danza y las artes vivas en Galicia. En esta ocasión, el entorno de Santa Clara no será un mero escenario, sino un agente activo en el proceso creativo de Martínez, quien explora en su obra el concepto del «misticismo de baja intensidad».

Así, ‘Transfixión’ se presenta como una pieza que indaga en la frontera entre lo interno y lo externo. Según explica la organización, la obra navega entre un «dentro» oscuro e introspectivo y un «fuera» visible pero indescifrable. «Martínez explora la espesura del movimiento y de la percepción, generando un espacio donde el cuerpo, tiempo y sensación se entrelazan en una experiencia sensorial y poética», indican las mismas fuentes.

«Martínez explora la espesura del movimiento y de la percepción, generando un espacio donde el cuerpo, tiempo y sensación se entrelazan en una experiencia sensorial y poética», indica la organización

La elección de Santa Clara responde a la estrategia de la institución provincial de convertir el recinto en un centro de exhibición y experimentación cultural.

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El resultado de este trabajo de campo y ensayo no se hará esperar. El público podrá presenciar el estreno de la pieza el próximo miércoles 8 de julio, a las 19 horas, en el coro de la iglesia de Santa Clara. La actuación será uno de los platos fuertes de la Bienal de Artes Vivas de Pontevedra, una cita que este verano reunirá 22 iniciativas de música, circo y artes performativas.