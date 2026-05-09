Cerdedo-Cotobade, A Lama y Forcarei se alían para impulsar el turismo en el monte Seixo

En las tierras altas donde el horizonte se quiebra entre Cerdedo-Cotobade, A Lama y Forcarei, en la imponente mole del monte Seixo, el paisaje es un patrimonio compartido que ahora busca una voz común. Los alcaldes de los tres municipios, Jorge Cubela, Belén Cachafeiro y David Carrera, han decidido dejar a un lado el mapa de cada concello para dibujar uno solo: el de un destino turístico que aspira a ser referencia en el interior de Galicia.

La iniciativa, forjada en una reunión de trabajo que marca un punto de inflexión para la comarca, pretende sacudirse el polvo de la promoción aislada. El plan busca que el senderista que camina por las rutas de Forcarei encuentre una continuidad lógica y señalizada al entrar en tierras de A Lama o Cerdedo-Cotobade, unificando no solo los indicadores, sino la propia experiencia de quien busca refugio en la naturaleza.

Los municipios persiguen que el proyecto no se quede en una declaración de intenciones sobre el papel. La hoja de ruta diseñada por los regidores contempla la creación de material divulgativo compartido y una estrategia digital que ponga O Seixo en el mapa del turismo activo y sostenible durante los doce meses del año. La idea fuerza pasa por aprovechar los miradores naturales que actúan como balcones sobre la provincia y conectar las rutas existentes para crear una red de caminos que invite a la pernocta y al consumo en los negocios de turismo rural de la zona.

La hoja de ruta diseñada por los regidores contempla la creación de material divulgativo compartido y una estrategia digital que ponga al espacio natural en el mapa del turismo activo y sostenible durante los doce meses del año

Para Jorge Cubela, esta alianza supone “un paso importante para convertir O Seixo en un referente turístico del interior de Galicia, aprovechando todo el potencial natural y paisajístico” que comparten los tres concellos. Por su parte, Belén Cachafeiro y David Carrera incidieron en la importancia de trabajar conjuntamente para fortalecer un territorio con grandes posibilidades turísticas y avanzar en un modelo basado en la sostenibilidad, la conservación ambiental y la promoción de los recursos locales.

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En las próximas semanas, los equipos técnicos de los tres concellos volverán a sentarse para dar forma a las primeras actuaciones sobre el terreno. El objetivo final es que O Seixo se sitúe como un santuario para el senderismo y un ejemplo de que, en el interior de Pontevedra, la unión es el camino más corto para poner en valor el tesoro más próximo.