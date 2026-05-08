Un Surfing the Lérez «con más ganas que nunca» y con The Rapants y Grande Amore al frente

El festival Surfing the Lérez, que se celebrará en Pontevedra los días 12 y 13 de junio, ha confirmado este viernes que dos de las grandes referencias de la música gallega, The Rapants y Grande Amore, serán sus cabezas de cartel.

A ellos se sumarán, en un marcado protagonismo de la música en gallego, Familia Caamagno, 9Louro, Estrogenuinas, Freedonia, Portosanto o la banda francesa Max Foxes.

Alizza, Balteira, Camellos, Colectivo da Silva, Dani Cornes, Gold & Colt, Hofe, Nadie Patín, La Gloria, Mamasunción, Queen Rendi, The Limboos, El Nido, Niños Bravos o The Twist Connection completarán los actuaciones previstas.

Junto con estas últimas confirmaciones, los organizadores han desvelado el reparto por días de todas las actuaciones del Surfing the Lérez 2026.

Así, el viernes 12 actuarán 9Louro, El Nido, Freedonia, Gold & Colt, Grande Amore, Hofe, Mamasunción, Queen Rendi, The Limboos y The Twist Connection.

En el 'romería club', el escenario reservado para la música electrónica, estarán DJ Mil, Elegnelo, Eme DJ, Galician Army, Maefield y Sergio el Indio.

El sábado 13, por su parte, será el turno de Alizza, Balteira, Camellos, Colectivo da Silva, Dani Cornes, Estrogenuinas, Familia Caamagno, Gold & Colt, Mad Foxes, Nadie Patín, Niños Bravos, La Gloria, Portosanto y The Rapants.

Carlos Crespo, Dueneneta Dilleis, Eme DJ, Gorllitox, Kris K DJ, La Yaya DJ, Señora DJ y Yago Rivas serán los encargados de animar a los 'bailongos'.

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El Surfing the Lérez, que mantendrá su vertiente solidaria con la entrega de alimentos a modo de entrada gratuita, ofrecerá también al público otras de sus propuestas tradicionales, entre ellas el mercado emergente, la zona gastro o el área infantil.