La Subdelegación de Defensa de Pontevedra premia a la UNED y a la mejor "carta a un militar"

Pontevedra acogió este viernes el tradicional acto institucional del “Día de la Subdelegación de Defensa en Pontevedra”, que se celebra con carácter anual en sus instalaciones del Paseo de Cervantes, presidido por el delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena, y que contó con la presencia de autoridades civiles y militares de la provincia de Pontevedra como el subdelegado del Gobierno, Abel Losada Álvarez y el presidente de la Audiencia Provincial, Jacinto Pérez Benítez. Entre las autoridades militares, se encontraban, entre otros, el capitán de navío Toledano, comandante naval de Vigo, el coronel Miragaya, director del Club Militar de Campolongo, el coronel Touceda, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra y el coronel Molina, jefe de la Unidad de Servicios de la Base General Morillo.

La ceremonia sirvió para imponer diversas condecoraciones a personal civil y militar de la subdelegación. Este año, recibieron condecoración la capitán María Candelas Curto, el subteniente Carlos González Lago, el cabo mayor Fernando Méndez y la funcionaria Inmaculada González. De igual modo, se reconoció la figura del reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, procediéndose a la entrega de diplomas acreditativos a seis de ellos, dependientes de la subdelegación.

Este año, dos instituciones, una civil y otra militar, fueron reconocidas y premiadas por la Subdelegación de Defensa, por su contrastada colaboración en la difusión de la cultura de Defensa. Fueron el centro asociado de la UNED en Pontevedra y el Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CGET). El premio a la UNED fue recogido por Rafael Cotelo Pazos, coordinador de Extensión Universitaria del centro. El premio del CGET, por su parte, fue recogido por su máximo responsable, el coronel José Luis Sánchez Tello, desplazado desde Madrid para la ocasión.

Los actos brindaron un protagonismo muy especial a los finalistas de la fase provincial de la 13ª edición del Concurso Literario Escolar “Carta a un militar español”, que este año tenía como título “Plus Ultra: la audacia que cruza horizontes”, como punto de partida para conmemorar el centenario de los primeros vuelos transoceánicos de la aviación española.

El alumno Pedro Collazo Gómez, de 4º de la E.S.O. del Colegio Labor de Vigo, fue el ganador provincial del certamen con una misiva, leída en el transcurso de los actos por el propio alumno, en la que rendía homenaje a los pioneros de la aviación militar española.

El subdelegado de Defensa en Pontevedra, coronel Miguel Cortés Calvo, quiso destacar en su alocución la figura del Reservista Voluntario como ejemplo de vocación de servicio. Felicitó a los distintos condecorados y agradeció su labor constante en el cumplimiento de las distintas funciones encomendadas a la subdelegación. Igualmente, puso en valor la colaboración de la subdelegación con las distintas instituciones civiles y militares que forman parte del ecosistema de la subdelegación, ejemplificado en las dos que recibían premio: el CGET y la UNED en Pontevedra.

Noticias relacionadas

Subrayó igualmente el éxito en las labores de información y captación desarrolladas en el último año, en las que más de 18.000 personas fueron atendidas en ferias de empleo y educación, y se ofrecieron charlas a cerca de 2.000 alumnos en centros educativos con el resultado de 236 jóvenes que se incorporaron como soldados a las Fuerzas Armadas tras los dos últimos ciclos de selección.