Así quedará, tras la reforma, la plaza de Cantodarea, en Marín

La parcela del antiguo Mercado de Cantodarea se transformará en una nueva plaza con zona verde, arbolado, mobiliario urbano y plazas de aparcamiento. El espacio, de casi 800 metros cuadrados, queda libre tras finalizar el derribo del viejo inmueble, una demanda vecinal que abre ahora una nueva etapa para este punto del barrio.

El proyecto prevé crear un área de estancia y encuentro, con jardines, bancos y nuevos árboles, además de alrededor de veinte plazas de estacionamiento, entre ellas una reservada para personas con movilidad reducida. La intervención también permitirá ordenar la circulación rodada en el entorno, con acceso desde la calle Concepción Arenal y una nueva salida a través de la futura plaza.