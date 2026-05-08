Protección Civil de Cerdedo Cotobade festeja sus 25 años

El Concello de Cerdedo Cotobade celebrará el próximo domingo 10 de mayo el acto conmemorativo del 25 aniversario de la Agrupación de Protección Civil del municipio, una cita institucional abierta a todos los vecinos con la que se pretende reconocer públicamente la labor desarrollada durante estas dos décadas y media por los voluntarios que forman parte del servicio.

El acto, que fue presentado por el alcalde, Jorge Cubela, y el concejal y presidente provincial de Protección Civil, Javier Lois Abal, será a las 12.00 horas en el Centro Cultural Antonio Fraguas, en Carballedo, y contará con la presencia de representantes institucionales, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, entidades colaboradoras y vecinos.

Está prevista la proyección de un vídeo conmemorativo sobre los servicios realizados por la agrupación a lo largo de estos 25 años y se hará entrega de diplomas a los voluntarios y voluntarias de la agrupación, así como placas de reconocimiento a distintas empresas y entidades colaboradoras con el servicio de Protección Civil.

Entre los reconocimientos previstos figuran la entrega de una distinción a la empresa Forestalis, que será realizada por la diputada provincial Belén Cachafeiro; un reconocimiento a Daniel Fraguas, que será entregado por Santiago Villanueva, director xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta; y un homenaje al Cuartel de la Guardia Civil de Cerdedo Cotobade, que será entregada por el alcalde Jorge Cubela.

También se realizará una entrega de reconocimiento a la empresa GSI, que será realizada por el presidente provincial de Protección Civil, Javier Lois Abal, así como un homenaje especial al voluntario que más tiempo lleva en la agrupación, Juan Carlos Álvarez Dapena.

Además, se distinguirá al voluntario que más servicios realiza y mayor implicación mantiene dentro de la agrupación, José Manuel Limeres Sanmartín.

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Cubela señaló que este aniversario supone “un reconocimiento merecido al esfuerzo silencioso y constante de todas las personas que, de manera altruista, colaboran en la protección y seguridad de los vecinos”, destacando además “el orgullo que representa para el municipio contar con una agrupación consolidada y referente en la comarca”.