El Mercado se convierte en un pulmón de aprendizaje verde
El programa «Ola Primavera» invita a saber más del cuidado de las plantas
S. R.
Pontevedra da la bienvenida a la estación con «Ola Primavera!», un nuevo programa municipal que convertirá la primera planta del Mercado en un pulmón de aprendizaje verde. La concejala Anabel Gulías presentó esta iniciativa que ofrece 200 plazas gratuitas en siete actividades desarrolladas hasta el 7 de junio. El proyecto busca poner en valor a las floristerías locales, profesionales que se dedican con esmero a «endulzarnos la vida» y a fomentar el arte de cuidar las plantas para embellecer los balcones de la ciudad.
La programación, impartida por firmas como Plántate, Tendencias Floristas y Descaro Estudio Floral, incluye desde talleres infantiles de huerta hasta sesiones de autocuidado sensorial. Los asistentes aprenderán técnicas de trasplante o participarán en el coloquio «Menos drama, máis plantas».
Además, el próximo 23 se celebrará el PlantFest, un festival con intercambio de esquejes. Las inscripciones deben realizarse en la web municipal siete días antes de cada evento.
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