El PP de Pontevedra admite que la tasación de la Xunta por las expropiaciones de San Mauro son "precios impropios"

El PP local de Pontevedra admite que las tasaciones iniciales planteadas por la Xunta para pagar las expropiaciones de más de 20 hectáreas de suelo urbano para habilitar suelo en el que levantar 2.000 viviendas son "precios propios". La valoración de dos euros por metro cuadrado de finca y 10 en las viviendas tiene en pie de guerra desde hace semanas a los propietarios, que el jueves por la tarde mantuvieron una reunión con el portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, a la espera de mantener encuentros con la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que ya ha señalado en varias ocasiones su disposición a negociar e incluso ofrece a los propietarios a participar en el proyecto para obtener así una vivienda alternativa.

Más de medio centenar de personas acudieron a la reunión con Domínguez, que "mostró su rechazo a las cantidades económicas que se han trasladado inicialmente como posible compensación por los terrenos afectados", según señala el PP en un comunicado, en el que añade que "las cifras que aparecen en la documentación todavía son orientativas y no constituyen una valoración definitiva del suelo", lo mismo que ha señalado la conselleira en varias ocasiones,

En la línea de Allegue, Domínguez afirmó que "la Xunta no marca los precios, la valoración viene establecida por una normativa estatal de obligado cumplimiento, pero hablar de dos euros por metro cuadrado consideramos que es un precio impropio al valor que debería tener ese suelo". Por eso va a demandar “compensaciones justas” para todos los propietarios afectados.

Igualmente, solicita a la Consellería de Vivenda "reforzar la comunicación directa con los vecinos que contacten con la administración autonómica. “Hay 13 propietarios de viviendas, once unifamiliares, que van a perder sus casas. Entendemos la preocupación que sienten por esta situación que afecta a un total de 271 titulares catastrales de suelo”, añadió. Más allá de las cuestiones económicas, admitió que la principal inquietud que le trasladaron los asistentes durante la reunión fue la necesidad de obtener más información.

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Por ello, Domínguez se compromete a impulsar una reunión entre representantes vecinales y técnicos de la Xunta de Galicia para resolver todas sus dudas. “Espero que también pueda asistir algún responsable político para explicar directamente a los afectados cómo se va a desarrollar el proyecto", concluyó.