Las plazas de atención a los mayores se duplican en la ciudad de Pontevedra en solo cinco años

El Instituto Nacional de Estadística (INE) situó ayer la población oficial del municipio en 83.934 habitantes a 1 de enero de este año. se trata de unos resultados provisionales, a la espera de que se certifiquen de forma definitiva, ya que son 1.300 menos de los que detalla el padrón municipal. En todo caso, con ese censo, casi 20.000 pontevedreses tienen 65 o más años, frente a los poco más de 10.000 vecinos de menos de 16 años.

Es evidente el envejecimiento de la población, por mucho que Pontevedra se mantenga como la ciudad más joven de Galicia. Y con este aumento de la población de la tercera edad, se registra un bum de servicios y centros, especialmente privados, dedicados a su atención.

Un informe del Instituto Galego de Estatística (IGE) pone de manifiesto que en apenas cinco años se ha duplicado el número de plazas para mayores, tanto en residencias como en centros de día. Según esta balance, en 2021 había ocho centros prestadores de servicios sociales para este sector de la población, que ofrecían 425 plazas, 25o de ellas de carácter privado.

A día de hoy, según el mismo informe, con datos de 2025, son doce los centros y el número de plazas se ha disparado hasta las 837, es decir, en doble. De ellas, el 65% (541) son privadas, un sector que ha multiplicado la oferta en solo un lustro, con casi 300 plazas más que en 2021.

En este periodo han abierto diversas residencias y centros de día por toda la ciudad, con espacios donde viven los mayores en lugares como Casimiro Gómez, O Gorgullón, el centro histórico, A Parda o los terrenos de la antigua Tafisa, sin contar los centros de día. A ellos se deben sumar otros dos geriátricos privados ubicados en Poio y Vilaboa, muy cerca de la ciudad, que suman unas 300 plazas más. Por su parte, la que durante décadas fue la única residencia pública, la de Campolongo, se vio acompañada hace unos meses por la de la Eiriña, financiada por la fundación Amancio Ortega. Ambas superan ya las 200 plazas públicas.

En cambio, con un descenso progresivo del número de menores en la ciudad, a causa de la caída de la natalidad, el balance de centros dedicados a la infancia no solo no crece sino que incluso registra un cierto retroceso. En 2021 había siete servicios de atención a este sector de la población, con 269 plazas, según el IGE, pero en 2025 ya son seis, con once plazas menos. Y además, ninguna es de carácter público.

Otro apartado que analiza el IGE es el de servicios dedicados a la dependencia, con doce centros en la ciudad para atender a casi 300 personas. En este sentido, Estatística señala que en 2025 había en el municipio casi 9.000 personas con algún tipo de discapacidad reconocida oficialmente, el 52% ed ellos, mujeres. Son unos 230 vecinos más que hace cinco años.

Otros centros prestadores de servicios sociales en la ciudad son los relativos a la familia, con una única oferta, de inclusión, con cinco centros y 175 plazas, y los de infancia, con 16 unidades y más de mil espacios disponibles. En total, todo este tipo de prestaciones suma 53 centros y más de 2.600 plazas.

El municipio roza los 84.000 vecinos y apenas el 22% tiene menos de 25 años

Los 83.934 habitantes contabilizados por el INE en el municipio a 1 de enero de 2026 son 828 vecinos más que los registrados hace dos años, en la misma fecha de 2024, lo que supone un aumento del 1%. Son 1,.300 menos de los que tiene empadronados el Concello, que ronda los 85.200. Según la actualización publicada ayer 39.647 son hombres y 44.287 son mujeres.

En un reparto por edades, se pone de manifiestro que a orillas del Létrez hay 10.363 niños de 0 a 15 años y otros 8.025 adolescentes y jóvenes de 16 a 24 años. Estos significa que hay 18.388 pontevedreses de menos de 25 años, apenas el 22% del total. Por su parte, de 25 a 44 años son 18.635 veicnos y otros 26,986 se sitúan entre los 45 y los 64 años. Suman ambas franjas de edad el 54% del total. Los mayores de esa edad, teóricamente ya jubilados o cerca de ese periodo, hay 19.925 residentes, cas el 24% del total y por encima ya de los menores de 25 años.

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En cuanto a la población extranjera que resied en la ciuad, el INE la sitúa a 1 de enero pasado en 5.480 personas, 2.672 de ellas hombres y 2.808 mujeres. Son 506 más que un año antes, según Estadística, y ahora este censo supone el 6,5% de todo el padrón pontevedrés, frente al 5,9% de enero de 2025.