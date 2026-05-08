Piden ampliar el programa «Xantar na Casa» hasta veinte usuarios

El Concello de Poio ha solicitado al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ampliar el programa Xantar na Casa hasta las veinte personas usuarias, después de cubrir las siete plazas disponibles actualmente en el municipio.

La concelleira de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, señala que este servicio es «fundamental» para garantizar una alimentación adecuada y mejorar la calidad de vida de personas mayores o con problemas de movilidad o dependencia.

El convenio vigente, firmado en 2009, ya tiene todas sus plazas ocupadas, por lo que el Concello plantea la firma de un nuevo acuerdo con el Consorcio Galego de Benestar que permita incrementar el número de beneficiarios y dar respuesta a nuevas solicitudes.

Torres recuerda que Poio cuenta con una población cada vez más envejecida, con situaciones de soledad y mayores necesidades de apoyo social. Por ello, defiende la importancia de reforzar servicios que faciliten la permanencia de las personas en su entorno habitual.

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Durante 2025, el programa repartió alrededor de 1.500 menús a domicilio. El servicio ofrece comidas variadas y supervisadas nutricionalmente, adaptadas a cada usuario, y favorece que las personas puedan seguir viviendo en sus hogares con mayor autonomía.