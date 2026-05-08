Ocho "islas emergentes" disponibles cuatro horas al día: así será la recogida de basura en el centro histórico de Pontevedra

El concejal de Servizos urbanos básicos, Xaquín Moreda, mantuvo esta semana un encuentro con la Federación de vecinos Castelao y la Asociación de vecinos del Casco histórico para informarles del nuevo sistema de recogida de residuos en el barrio. La intención es implantar ocho "islas emergentes" en el centro histórico (de quita y pon cada día), que estarán disponibles un mínimo de cuatro horas cada jornada.

El gobierno local señala que estas actuaciones "van mucho más allá de un simple cambio de contenedores en las calles" y prepara también cambios en la zona urbana y en el rural.

Además de dibujar este panorama general, la reunión sirvió para concretar como funcionará la recogida comercial en el conjunto del ámbito urbano y, de forma muy específica, en el casco antiguo.

A la espera de recibir modelo definitivo de las "islas emergentes", Xaquín Moreda adelantó su funcionamiento y planteó ya un posible mapa de ubicaciones.

Sobre el trabajo de selección de estos puntos, el concejal explicó que "estas localizaciones fueron escogidas sobre la base de varios criterios: que hubiera espacio para su colocación, que no afectara a fachadas comerciales, entradas a edificios..., que el acceso al lugar para poder instalarla fuera sencillo y también se tuvo en cuenta la presión residencial de cada ámbito".

Las islas emergentes supondrán la desaparición de los contenedores permanentes en calle. Se trata de ocho plataformas móviles que permitirán recoger las cinco fracciones de residuos domiciliarios (biorresiduos, papel/cartón, vidrio, envases y resto). Estos recipientes se instalarán y se retirarán todos los días del año (de lunes a domingo) mediante dos equipos con cabezas tractoras eléctricas, operando en el turno de tarde/noche.

La dinámica diaria prevé su instalación de forma progresiva entre las 18.00 y antes de las 20.00 horas y cada plataforma estará disponible en calle un mínimo de cuatro horas para el uso de los residentes.

A partir de las 22.00 horas comenzará su retirada progresiva, finalizando alrededor de la una madrugada, si bien es un horario orientativo en función de la operativa del propio servicio.

Al finalizar, las islas se vaciarán y se limpiarán exhaustivamente con agua la presión para volver a colocarlas al día siguiente.

La distribución se planificó para que ningún vecino tenga que desplazarse más de 125 metros desde su casa. La propuesta de lugares en calle es la siguiente: Paseo Odriozola (edificio de Hacienda); César Boente - praza da Pedreira; Rúa Sarmiento entre Verdura y Leña; Calle Tetuán (Teatro Principal); Curros Enríquez con Ánimas y Palmas; Rúa San Martiño; Valentín García Escudero; y Calle del Barón (frente al Parador).

El cambio del sistema se hará de manera ordenada. El concejal avanzó que el primer paso será iniciar próximamente la recogida puerta a puerta comercial de las cinco fracciones entre la hostelería y el comercio del casco histórico. Solo después de un período de transición comenzarán a retirarse totalmente los contenedores tradicionales para comenzar a utilizar las islas emergentes.

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Para garantizar que todos los residentes conozcan la nueva dinámica, el Concello se compromete a realizar una campaña informativa previa para explicar a los vecinos en que consisten estas islas, donde estarán, sus horarios y que tipo de residuos recogerán.