Movilización vecinal en Sanxenxo para conservar la icónica balaustrada de Silgar

La defensa de la balaustrada del paseo de Silgar salió este viernes a la calle en Sanxenxo con una movilización convocada por el BNG. Se recorrió el paseo hasta el tramo final, donde la formación nacionalista denuncia que el gobierno local pretende actuar sobre «un símbolo intergeneracional del pueblo». Pese a que el alcalde, Telmo Martín, ya negó que se vaya a retirar la balaustrada de piedra, aunque se completará con una barandilla de acero, el BNG no se fía y mantiene las protestas.

Más de 200 personas, entre las que se encontraban representantes de diferentes colectivos, además de vecinos de distintas parroquias del municipio, se sumaron a la protesta para dejar claro que “la balaustrada de piedra no se toca”.

Esta convocatoria surge como responde a la actuación anunciada por el Concello y la Xunta de Galicia que "contempla la retirada del elemento de granito por una baranda de acero inoxidable, tal y como consta en el pliego de contratación", según recuerda el BNG.

La Rosa de los Vientos fue el punto de encuentro de este movimiento de protesta, que pretende, tal y como explicó el concejal y responsable local nacionalista, Adrián González, "defender un elemento que no solo es granito, sino también el álbum de fotos más grande de todo Sanxenxo”. El edil recordó que “si la baranda hablara contaría historias de miles de días de diferentes veranos que ya no volverán".

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Por su parte, el PSOE municipal ha pedido aplazar las obras hasta después del verano y revisar el proyecto. Los socialistas advierten de que el expediente licitado contempla sustituirla por una metálica de acero inoxidable, pese al compromiso público de conservarla. La plataforma vecinal SOS Balaustrada de Piedra también solicitó copia del expediente y pidió aclarar si el presupuesto de 396.850 euros se mantiene o finalmente será modificado.