Lores confirma su candidatura a la alcaldía de Pontevedra para 2027 con el lema 'A por todas!'

«Pontevedra no tiene techo, puede ir siempre un paso por delante». El alcalde de Pontevedra resumió así sus aspiraciones al despejar la incógnita que muchos daban por resuelta pero que necesitaba el sello de la oficialidad: habrá Lores en 2027. Lo hará, como él mismo dice, «A por todas!», que será su lema para la campaña de las municipales tras haber recibido el calor de una Asamblea Local del BNG que lo eligió por aclamación y unanimidad la pasada semana.

Presentado por Sabela Bará con el orgullo de quien exhibe un escaparate premiado internacionalmente, Lores no se mostró como un político fatigado por casi tres décadas de bastón de mando. Al contrario, habló con la calma del que sabe que lo más difícil, lo más «oscuro y complicado», ya se ha hecho en estos últimos cuatro años.

«Se sentaron las bases de un proyecto para ocho o diez años», confesó el regidor, dejando claro que aquel horizonte que dibujó en la anterior campaña no era un brindis al sol, sino un plano maestro que todavía reclama ejecución.

Para Miguel Anxo Fernández Lores, Pontevedra está hoy en un punto de inflexión, una suerte de antesala de una «cosecha excepcional». Su discurso, en el que reconoció su «orgullo por haber avanzado tanto», se alejó no obstante de la autocomplacencia para centrarse en lo que está por venir, en la integración del barrio de O Burgo con el campus a través de la Avenida de Compostela, la renaturalización del río Gafos o en el futuro Parque da Parda, tres de los proyectos estrella para los próximos meses.

Habló de una ciudad que no tiene techo y de un modelo que, aunque internacionalmente aplaudido, aún tiene rincones en el rural y en los barrios donde la calidad de vida debe terminar de cuajar. «Queremos convertir el rural en un auténtico vergel», señaló, tras recordar logros de los últimos años como ser sede dos veces de los premios Feroz, celebrar conciertos internacionales, acoger este mismo mes la Copa del Mundo de Natación Artística o volver a ser sede de gran final de las Sedes Mundiales de Triatlón.

Se refirió a la integración del barrio de O Burgo con el campus a través de la Avenida de Compostela, la renaturalización del río Gafos o en el futuro Parque da Parda, tres de los proyectos estrella para los próximos meses

No faltaron tampoco las menciones a la identidad innegociable de su gestión: la lucha contra el cambio climático y esa batalla persistente por la recuperación total de la ría, con el horizonte puesto en la salida de Ence.

Pero más allá de las infraestructuras y el nuevo contrato de residuos, con el que se reconoce especialmente ilusionado, también flotó en el ambiente fue la reivindicación de la «experiencia senior». Así, ante las preguntas sobre su equipo y la continuidad de figuras clave como Raimundo González y César Mosquera, el alcalde fue nítido: en política el conocimiento es un grado que no se debe desaprovechar.

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Por su parte, la cita oficial de presentación con los vecinos y militantes será el próximo día 28 en el auditorio de Afundación, a las ocho y media de la tarde. Allí, Lores buscará el cuerpo a cuerpo con la ciudadanía para explicarles que este viaje, que empezó hace 27 años, todavía tiene estaciones por descubrir. Quedan algo más de 365 días para las urnas y el nacionalismo pontevedrés ya ha elegido a su guía para intentar que el motor de la transformación no se detenga.