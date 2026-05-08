Lores activa su maquinaria electoral con su presentación como candidato

El BNG pontevedrés activa oficialmente hoy viernes la maquinaria electoral para los comicios locales de 2027 con la presentación de Miguel Fernández Lores como candidato a la Alcaldía. A punto de cumplir 72 años, Lores aspira a su octavo mandato consecutivo, desde que accedió al cargo en 1999.

Ya en diciembre se hizo público oficialmente que encabezará la lista dentro de un año, y hoy se da el pistoletazo de salida a una carrera en la que, si no hay sorpresas, competirá con los mismos adversarios que en 2023: Rafa Domínguez por el PP e Iván Puentes por el PSOE, más otras listas que puedan surgir en los próximos meses.

Lores no solo pone la vista en 2031, cuando cumpliría 32 años en la Alcaldía, sino que se marca «un horizonte de ocho a diez años para culminar el modelo Pontevedra».

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Entre las actuaciones de este mandato, el regidor ha destacado el nuevo contrato de residuos y las transformaciones urbanas previstas o en marcha en barrios como Mollavao, Monte Porreiro, A Parda y Campolongo. Lores se plantea un desafío nuevo para el próximo mandato: «Rematar la ciudad». Según el alcalde, el objetivo es completar la rehabilitación de zonas de la ciudad (señaló en especial a ciertas áreas del centro histórico) que aún están pendientes. También se propone extender el modelo de calidad de vida hacia la periferia y el rural.