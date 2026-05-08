Los guías "más guays" de Combarro

Alumnado de la Asociación Juan XXIII ejerció este jueves de guías turísticos por Combarro, en una ruta guiada “llena de historia y sorpresas”, según los responsables del colectivo. El Grupo de Guías de la Asociación (Tina, Bea, Pablo, Ely, Silvia, Erik, Sergio, Noemí, Carlos y Dani) fueron turnándose como “cicerones” de una visita guiada dentro de la tercera edición del programa “Sígueme”, en la primera vez que se realiza fuera de la ciudad de Pontevedra. Contaron con el apoyo de educadores del centro como María Franco, la directora Nuria Luque, y de la catedrática de Turismo en el CIFP Carlos Oroza, ya jubilada, Tina Otero, una de las principales impulsoras del proyecto, que participó en calidad de colaboradora.

La asociación Juan XXIII, dedicada a la formación y promoción integral de las personas con discapacidad intelectual, acumula más de 56 años de trayectoria y cerca de 350 usuarios, incluyendo 20 de Poio.

La ruta, diseñada por los propios usuarios durante los últimos meses, recorrió distintos lugares de la villa combarresa, desde la Praza da Chousa al Muelle, pasando por la Rúa do Mar, la playa del Padrón y otros puntos emblemáticos como los cruceros y las casas marineras.

Además de poner en valor el patrimonio del conjunto histórico, los guías también desvelaron muchos secretos y curiosidades de la localidad, como el origen del nombre “Combarro”, los oficios tradicionales a lo largo de los siglos, y llegaron a ponerse en la piel de personajes históricos relacionados con la villa, como San Fructuoso y San Roque, el Arzobispo Gelmírez, sir Francis Drake, Carlos Maside o la Reina Urraca, así como vecinos de Combarro que desempeñaban oficios tradicionales, como marineros, pescaderas y agricultores.

Un momento del recorrido / FdV

La visita contó con la participación de cerca de una treintena de usuarios, familiares, educadores y colaboradores de la asociación, así como de la concejala de Turismo de Poio, Rocío Cochón, y Alexandre Penas, uno de los informadores turísticos de la Escola do Campo. La jornada supuso un reencuentro, ya que Penas fue alumno de Otero durante su etapa como profesora.

Al finalizar la visita, Cochón quiso agradecer a todos los profesores, colaboradores y usuarios implicados en este proyecto por elegir Combarro para un a iniciativa tan especial en torno al turismo para las personas con diversidad funcional. “Dentro del destino único que es Poio, tenemos una joya como Combarro, el segundo lugar más visitado de nuestra Comunidad: el balcón de una piedra desde el que Galicia mira al mar, y resulta maravilloso poder descubrirlo con otros ojos y escucharlo tan bien explicado gracias a esta iniciativa”.

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“Somos unos afortunados porque desde hoy tenemos nuevos guías en Combarro, en palabras de su profesora, guías guays, y por nuestra parte esperamos que esto no quede aquí”, remató Cochón: “Estamos a disposición para trabajar en garantizar la mejor experiencia turística a todos, independientemente de su condición, y seguiremos trabajando para además de ser una referencia turística, serlo también en turismo accesible”.