Un estudio pionero analizará cómo envejecen los mayores de Sanxenxo

Sanxenxo contará con una radiografía detallada de la situación física, cognitiva y social de sus vecinos mayores de 65 años. Un estudio de la Universidade de Vigo, presentado este viernes, analizará durante los próximos doce meses a la población sénior de las siete parroquias del municipio con el objetivo de conocer mejor sus necesidades y diseñar medidas de intervención más ajustadas a su realidad. En Sanxenxo hay 4.758 personas mayores de 65 años, el 26,09% de la población.

El proyecto, definido como pionero a nivel nacional, está financiado por la Xunta y el Concello de Sanxenxo y será desarrollado por el grupo Healthy Fit Research Group, dirigido por el catedrático José María Cancela Carral. La investigación evaluará el perfil sociodemográfico de los mayores, su condición física y funcional, el estado cognitivo y afectivo, la red social, los riesgos de aislamiento y soledad, así como su participación en servicios y actividades.

El trabajo se desplegará en cinco fases. Primero se realizará un análisis por parroquias y una estrategia de captación en Adina, Bordóns, Dorrón, Nantes, Noalla, Padriñán y Vilalonga. Después se fijará el protocolo de evaluación, se aplicará un estudio piloto con 25 personas y se iniciará la recogida de datos, que se prolongará durante seis meses. La fase final incluirá una aplicación web, un informe de resultados y jornadas informativas.

Cancela explicó que «lo que se pretende con este proyecto de investigación es mejorar la calidad de vida de los mayores de las siete parroquias de Sanxenxo». La herramienta recogerá datos personales, composición del hogar, apoyos, salud, autonomía, movilidad, vida social y pruebas funcionales.

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El alcalde, Telmo Martín, defendió la necesidad de «mejorar la atención y responder mejor a las necesidades» de este colectivo, mientras que la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacó que el estudio permitirá conocer «lo que quieren los mayores de 65 años de Sanxenxo», teniendo en cuenta que cada núcleo de población presenta realidades diferentes.