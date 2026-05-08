El Concello afronta obras de humanización en Aios y Dorrón por 970.000 euros

El Concello ya tiene sendas propuestas de adjudicación para la ejecución de la humanización del núcleo rural de Aios y de Camiño do Castro en Dorrón. Ambas actuaciones se realizarán con cargo al Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y fondos municipales. Ambas empresas disponen de diez días hábiles para entregar la documentación y, posteriormente, firmar el contrato.

La empresa Castro Figueiro realizará la actuación de calmado de tráfico rodado y la seguridad peatonal en Aios por 600.433 euros y 5 meses de ejecución. El núcleo lo componen unas veinte casas con muros de piedra, así como edificaciones auxiliares como alpendres, hórreos y un lavadero, de alto valor patrimonial. En la actualidad, los viales tienen anchos desiguales que en muchos casos no son adecuados para una doble circulación, donde conviven el tráfico peatonal y el rodado en una situación poco segura.

El proyecto que abarca un ámbito de actuación de 2.581 metros cuadrados, propone cambiar las redes de electricidad y comunicaciones a unas instalaciones adecuadas y eficientes, retirando postes, tendidos aéreos y sustituyendo los servicios por unos nuevos.

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Por su parte, la empresa Audeca se encargará de la humanización del Camiño do Castro, en Dorrón, con una inversión de 372.917 euros y un plazo de ejecución de tres meses y medio. Se trata de una intervención llamada a transformar por completo el vial, que conecta el núcleo rural de O Castro con la carretera PO-308. El actual camino, con tramos de fuerte pendiente y un firme deteriorado, será renovado en su totalidad para mejorar la seguridad y la comodidad tanto de peatones como de conductores.