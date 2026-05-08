Comienza en Pontevedra el festival de cine «Ambienta»
Ofrece cuatro largometrajes, tres cortos y varios encuentros con entrada libre
R. P.
La proyección de «Contando los días» y un coloquio con Tania Medina, Alba Loureiro y Eva Mejuto inauguró ayer el festival de cine por la diversidad «Ambienta» , que llega a su novena edición. Esta Mostra Internacional de Cinema LGBTIQA+ continuará los próximos días 14, 21, 28 y 29 en la Facultade de Belas Artes.
La Mostra se celebra en el Salón de Actos de la Facultade de Belas Artes, con entrada libre. El cambio de sede ha sido posible gracias a la cesión de la Universidade de Vigo, ante el cierre por obras del Teatro Principal, espacio habitual de la muestra.
La programación incluye cuatro largometrajes, tres cortometrajes y un videoclip, además de varios encuentros con invitadas e invitados. Entre los títulos figuran dos estrenos absolutos en Galicia: Iván & Hadoum, que se proyectará el 21 de mayo tras ganar el Teddy Award en la Berlinale, y 9 lunas, prevista para el 28 de mayo.
El ciclo arrancó con Contando los días, una webserie compuesta por 34 reels autoconclusivos de Instagram, nominada a mejor webserie en los Mestre Mateo y premiada en nuevos formatos en los ODA.
La sección clásica llegará el 14 de mayo con Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán, nominada al Oscar a mejor película de habla no inglesa.
Entre las invitadas e invitados de esta edición figuran también Samantha Hudson y Xoán Forneas, «O Xoán», que participará en la jornada de clausura del día 29 con la presentación de su videoclip y una actuación en directo. El cierre incluirá además la proyección de tres cortometrajes de Galicia, Canadá y Suecia, y culminará con la fiesta «Ambientazo» en La Verbena, a partir de las 22.00 horas.
- Muere Gabi Ben Modo, símbolo del Teucro y referente del balonmano gallego
- Pontevedra y Sanxenxo se quedan fuera de las ayudas de la Xunta para socorristas este verano
- Atascos en la AP-9 en Pontevedra por un accidente bajo el puente de A Barca
- Protesta contra la retirada de la balaustrada del paseo de Silgar este viernes
- O nos sacan a la fuerza o no salimos de nuestras casas', advierten los vecinos de San Mauro
- La línea de bus gratuita Conecta Rural de Pontevedra triunfa con 300 usuarios en dos semanas
- Una brutal paliza, posible causa de la muerte del joven encontrado en el río de Os Gafos en Pontevedra
- El histórico edificio Varela de Pontevedra tendrá un uso turístico y contará con 17 apartamentos