Praza das Palmeiras
Caldas proyecta nueva iluminación en el entorno de la iglesia de San Tomé
Se solicitarán fondos a la Diputación para instalar proyectores con tecnología led
Caldas
El Concello de Caldas de Reis apuesta por dotar al entorno de la Iglesia de San Tomé y de la Praza das Palmeiras de un sistema de iluminación renovado y sostenible, con un mayor ahorro energético. El gobierno local ha remitido a la Diputación el proyecto para la instalación de nuevas luminarias en este espacio del casco urbano , un plan de unos 50.000 euros que se pretende cubrir con el programa +Provincia. Según el alcalde, Jacobo Pérez, se instalarán cuatro báculos en los que se colocarán proyectores que sustituirán a la iluminación fluorescente actual. El espacio pasará a contar con una luz indirecta, mediante tiras led de color blanco cálido.
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