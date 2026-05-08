As Corticeiras se ampliará con un campo de fútbol 7

La zona deportiva de As Corticeiras, en Caldas, incluirá un nuevo campo de fútbol 7. Así lo confirmó ayer el teniente de alcalde y responsable de Deportes Manuel Fariña en una visita a los terrenos. Este nuevo equipamiento deportivo auxiliar estará acompañado también de una nueva zona verde de esparcimiento cuyo proyecto , elaborado por el Concello, saldrá a licitación de manera inminente en 3.800 metros cuadrados próximos al río Umia. La incorporación de un campo de fútbol 7 permitirá dotar de espacios de entrenamiento al Caldas CF fuera del campo principal y será sede de diversos torneos.

La Diputación aprueba hoy mismo una aportación de más de 135.000 euros para el proyecto a través del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. Después, el Concello iniciará los trámites para la licitación de las obras, con la intención de comenzarlas en verano o tan pronto sea posible. La duración de los trabajos, una vez rematados todos los trámites administrativos, será de cinco meses.

Fariña explica que para poder construir el nuevo campo de fútbol 7 en As Corticeiras, el Concello tuvo que modificar los usos de la parcela, ya que estaba destinada únicamente a la ampliación de la depuradora. Ahora, parte del solar (2.014 metros) se habilitará como espacio auxiliar de fútbol 7 y otra (1.810 metros) como zona verde de esparcimiento, permitiendo abrir una conexión con el paseo del río.

Noticias relacionadas

Este plan se suma a la mejora de las gradas y de la iluminación en As Corticeiras, a las obras en el pabellón (donde se están renovando vestuarios y crear una sala de usos polivalentes), a la construcción de una pista multideporte en A Tafona, y a la habilitación de un circuito de motocross para potenciar los deportes de motor en la villa termal.