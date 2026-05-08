Afeitarse media cara u olvidar medio plato: así conviven los pacientes con la anosognosia y la heminegligencia en el hospital Quirónsalud de Pontevedra

Hay heridas que no sangran, pero que levantan un muro infranqueable entre el paciente y su propia recuperación. En los pasillos de la Unidad de Neurorrehabilitación del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez conviven a diario con la anosognosia, una patología clínica tan fascinante como devastadora que impide a quien ha sufrido un daño cerebral —habitualmente tras un ictus en el hemisferio derecho— ser consciente de sus propias secuelas.

Es la "enfermedad invisible", un fenómeno donde el cerebro, dañado en su centro de autopercepción, es incapaz de reconocer sus limitaciones cognitivas, motoras o emocionales.

Marta Teijeiro, neuropsicóloga de la unidad, le pone voz y rostro a esta frustración silenciosa. Explica que no se trata de una negación psicológica o de un capricho del carácter, sino de una desconexión biológica. El paciente no sabe que no puede caminar o que su brazo no responde; sencillamente, para su mente, el problema no existe. Esta falta de conciencia es, en palabras de la especialista, altamente incapacitante para el enfermo y profundamente dolorosa para las familias, que asisten con impotencia a cómo su ser querido no se involucra en un tratamiento que no cree necesitar.

La situación se complica cuando la anosognosia se da la mano con la heminegligencia izquierda. En estos casos, el mundo del paciente se queda literalmente cojo. Solo ven, sienten y atienden lo que sucede a su derecha. Es una realidad fragmentada que deja escenas cotidianas cargadas de simbolismo: personas que se dejan la mitad izquierda de la comida en el plato, hombres que se afeitan solo media cara o peatones que omiten las señales de tráfico situadas a su izquierda. El peligro es real y la pérdida de autonomía, absoluta.

Ejemplo real del plato de comida de un paciente con anosognosia y heminegligencia. / Hospital Quirónsalud

Es la "enfermedad invisible", un fenómeno donde el cerebro, dañado en su centro de autopercepción, es incapaz de reconocer sus limitaciones cognitivas, motoras o emocionales

Frente a este desafío, la Unidad de Neurorrehabilitación aplica un enfoque multidisciplinar donde la técnica se mezcla con la empatía. Con dos décadas de experiencia a sus espaldas, el equipo integra neuropsicología, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia en una coreografía coordinada. El abordaje es quirúrgico en lo emocional: se utiliza la psicoeducación y el feedback controlado para que el paciente, poco a poco y sin confrontaciones que lo hundan anímicamente, empiece a recuperar la conciencia del problema.

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El objetivo final es siempre el mismo: devolverle a la persona la mayor autonomía posible en su día a día. Pero en este camino, el hospital no olvida que el daño cerebral tiene ondas expansivas que alcanzan a todo el núcleo familiar. La incomprensión y el agotamiento de los cuidadores son tratados como una parte más del proceso rehabilitador. En Quirónsalud Miguel Domínguez saben que para que la voluntad vuelva a recuperarse, primero hay que lograr que el paciente se mire al espejo y, por fin, se reconozca de nuevo.