Adjudicada el plan de seguridad de la carretera de Tomeza, principal vía de entrada de los peregrinos a Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ha adjudicado por 1,6 millones de euros la mejora de seguridad vial de la carretera de Tomeza, en Pontevedra, principal vía de entrada a la ciudad de los peregrinos por el Camiño Portugués. Se actuará en un tramo de 2,5 kilómetros, desde el nudo de O Marco hata el límite con Vilaboa de la EP-0002 Marco-Tomeza-Figueirido. La obra incluye una senda peatonal de 2,5 metros de ancho y zonas de convivencia entre tráfico rodado y peatonal, my habitual en este vial. Se da la ciercunstancia de que estos días la carretera es objeto de obra de asfaltado por parte de la empresa Fenosa, para reparar los desperfectos que causaron sus trabajos para soterrar una línea eléctrica.

Las obras en la carretera de Tomeza contemplan la renovación integral del firme de la vía, la instalación de nuevos sistemas de drenaje, muros de contención, barandas de seguridad y canalizaciones para el futuro alumbrado público.

Esta actuación forma parte de un pequete de obras anunciado este viernes por el presidente de la Diputación, Luis López, tras una junta de gobierno que ha dado luz verde a inversiones que rondan los diez millones de euros.

La mayor parte de esta cuantía estará destinada a la mejora de la red viaria provincial y al impulso de actuaciones municipales y deportivas en distintos ayuntamientos de la provincia. En concreto, se destinarán cerca de 7,2 millones de euros para actuaciones en ocho carreteras de titularidad provincial.

Según ha explicado López, estas inversiones permiten reforzar la seguridad viaria y la capacidad de respuesta de las infraestructuras frente a las inclemencias meteorológicas. "Estos deberes hechos en mayo son los que motivan que después, cuando vienen mal dadas, cuando viene el mal tiempo, la red viaria de la Diputación aguante todas esas inclemencias como ocurrió este pasado invierno", ha afirmado.

Las actuaciones aprobadas se reparten por distintos puntos de la provincia. En Arbo ha salido adelante el expediente para contratar la mejora del drenaje en la carretera provincial del lugar de A Ermida, en la parroquia de Morentán, con una inversión de 291.000 euros. Mientras, en A Estrada se ha aprobado el proyecto para mejorar la seguridad viaria en la carretera de Matalobos, con un presupuesto de 432.000 euros.

Las actuaciones de mayor cuantía se localizan en Pontevedra y Poio. En este último caso, con la mejora de la movilidad peatonal en las calles Beiramar y del Castelo, con una inversión de 1,8 millones.

La junta de gobierno también ha avanzado en la distribución de los fondos del Plan Máis Provincia. En total, se han repartido más de 2,4 millones de euros entre los ayuntamientos de As Neves, A Golada, A Estrada, Moaña, Mos, Vilagarcía de Arousa, Marín, Redondela y Barro. Estas aportaciones permitirán financiar obras en infraestructuras municipales, afrontar gasto corriente e impulsar la contratación de personas desempleadas.

En el ámbito deportivo, se han aprobado nuevas aportaciones del Tercer Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. El Concello de A Lama recibirá más de 91.000 euros para mejoras en el pabellón polideportivo municipal, mientras que Caldas de Reis contará con más de 135.000 euros para ampliar el espacio deportivo de As Corticeiras.

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Además, la Diputación ha aprobado las bases de las ayudas destinadas a las agrupaciones de Protección Civil, una línea dotada con 100.000 euros dirigida a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Estas subvenciones, puestas en marcha el pasado año, ha permitido apoyar a 22 entidades de voluntariado mediante la adquisición de equipación, maquinaria y reformas en sus locales.