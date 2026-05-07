El último adiós de Pontevedra a Gabi Ben Modo
El legendario pivote del Teucro será homenajeado este viernes con una misa en la Basílica de Santa María la Mayor
R.P.
La ciudad de Pontevedra se reunirá este viernes, 8 de mayo, para recordar a José Gabriel «Gabi» Ben Modo, fallecido el pasado 1 de mayo. La Basílica de Santa María la Mayor acogerá a las 20:00 horas una misa en su memoria, concebida como un homenaje abierto a todas las personas que quieran acompañar a su familia y despedir a un vecino muy querido.
El acto permitirá reunir en un mismo espacio el recuerdo del deportista y el afecto hacia la persona. Ben Modo formó parte de la historia sentimental del balonmano pontevedrés por su etapa como jugador del Teucro, donde se ganó el reconocimiento de la afición y dejó una huella que aún permanece entre quienes siguieron su trayectoria.
Su recuerdo, sin embargo, no se limita al ámbito deportivo. En Pontevedra se le evoca también por su cercanía, su trato sencillo y su manera de hacerse querer. Esa dimensión humana explica las numerosas muestras de cariño que su familia ha recibido en los últimos días y el pesar que su fallecimiento ha causado entre amigos, conocidos y vecinos.
La familia ha querido agradecer públicamente el apoyo recibido desde su muerte e invita a sumarse a la ceremonia a quienes deseen compartir este momento de recogimiento y memoria. Más que una despedida, la misa será una forma de reconocer la vida y la huella de Gabi Ben Modo en la ciudad.
Santa María la Mayor, uno de los espacios más emblemáticos de Pontevedra, servirá de escenario para un tributo colectivo a una persona ligada al Teucro, al deporte local y, sobre todo, al afecto de quienes lo trataron.
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