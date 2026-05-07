«Sorpresa» en el Puerto de Marín al no disponer aún de permiso ambiental para su muelle comercial

La Autoridad Portuaria tiene ya en sus manos la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, tras casi un año de espera, a su petición de autorización ambiental para la ampliación del nuevo muelle comercial del Puerto de Marín, un proyecto que acumula años de tramitación. Como ya adelantó FARO el pasado domingo, el ministerio ha señalado que «no tiene elementos de juicio» suficientes para autorizar la obra, una contestación que, de entrada, ha causado «sorpresa» en la entidad que preside José Benitro Suárez Costa.

«Estamos estudiando la resolución y la primera reacción es de sorpresa porque entendemos que hemos seguido todo el procedimiento que recoge la normativa y no acabamos de entender el documento ya que no indica que falte algún trámite», explicaban ayer desde la Autoridad Portuaria, que no descarta que se trata de un «malentendido» ya que el ministerio, pese a decir que carece de algún documento para cerrar el expediente, no lo ha pedido expresamente.

Por ello, el Puerto se pondrá en contacto con el ministerio para aclarar esta situación y poder sacar adelante una ampliación que «es importante tanto para el Puerto como para toda la comarca desde el punto de vista socioeconómico»

Se trata de prolongar hasta los 300 metros las instalaciones portuarias próximas a la terminal cubierta, en paralelo al paseo Alcalde Blanco de Marín, con el fin de tener capacidad para recibir mercantes de mayor tamaño y, además, para que atraquen grandes cruceros. De hecho, se ha elegido este emplazamiento para la llegada de transatlánticos por ser el punto del Puerto más cercano al corazón urbano de Marín, la plaza de España y la Alameda.

Una resolución de «No Elemento de Juicio» en el contexto de la Ley de evaluación ambiental «significa que el órgano ambiental no dispone de información suficiente para realizar la evaluación de impacto ambiental del proyecto o plan» por no disponer de todos los informes o por «imposibilidad de concluir» el proceso. En resumen: «el expediente se paraliza o finaliza sin una autorización ambiental positiva porque no se ha demostrado que el proyecto no causará un impacto inaceptable».

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Según se describe en la documentación enviada en 2025 al ministerio, «el área de proyecto se localiza en el contorno noroeste de la Dársena Comercial del Puerto de Marín y en su canal de acceso. La prolongación del Nuevo Muelle Comercial se realizará desde el punto en que finaliza actualmente este muelle hasta llegar a las inmediaciones de la Terminal Cubierta, generando un nuevo atraque de aproximadamente 150 metros de longitud y una superficie de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, complementando las actuaciones con el dragado de la zona vinculada al nuevo atraque y del canal de acceso, con un volumen aproximado de 45.000 metros cúbicos».