Sanxenxo desplegará en verano 87 socorristas en las 18 playas con bandera azul

La empresa municipal Turismo de Sanxenxo S.L. dio luz verde este miércoles a la adjudicación del servicio de socorrismo en playas por 3,6 millones de euros a la UTE Top Rescue-PC Salvamento Sanxenxo. El valor estimado del contrato es por cuatro años.

El contrato permitirá desplegar a 87 socorristas en los principales arenales del municipio. Entre ellos figura, por primera vez, Pampaído, que estrenará vigilancia este verano. También contarán con servicio otros 17 arenales, todos ellos con bandera azul, igual que Pampaído: Area de Agra, Areas, Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nuestra Señora de A Lanzada, Areas Gordas, A Lapa y O Espiñeiro-A Lanzada.

El Concello explica que "no solo busca garantizar la seguridad, sino también mejorar la calidad del servicio". La empresa adjudicataria asume las mejoras incluidas en el pliego: Incremento de 150 horas adicionales por playa para incrementar horarios si fuese necesario; reparación y mantenimiento de los módulos de socorrismo, torres, sillas y cartelería, la realización de campañas de educación ambiental y hábitos saludables y la instalación de pantallas digitales informativas en el exterior de los puestos.

En cuanto al calendario, al ser la playa de Silgar la más urbana y concurrida abrirá el servicio de forma ininterrumpida del 1 de junio al 30 de septiembre, de lunes a domingo, entre las 12.00 y las 20.00 horas. En plena temporada alta, del 1 de julio al 31 de agosto, el horario se ampliará de 11.30 a 20.30.

En Areas, Panadeira, Canelas y Montalvo, la vigilancia comenzará el 1 de junio, aunque durante la primera quincena solo funcionará los fines de semana en horario de 12.00 a 20.00. A partir del 15 de junio será diaria. El resto de playas dispondrán de socorristas del 1 de julio al 31 de agosto, también de 12.00 a 20.00 horas.

El operativo contará con embarcaciones de rescate y se reforzará con una moto para tareas de inspección y control de los arenales, además de un vehículo de intervención para traslados en caso de emergencia.

Cada módulo de salvamento deberá estar equipado con desfibrilador, férulas semirrígidas, oxígeno medicinal, mochila de primeros auxilios, balón autoinflable o ventilador manual, mascarillas de bajo y alto flujo, collarín cervical, tensiómetro, termómetro y mantas térmicas, además de diverso material para curas.

La accesibilidad será otro de los ejes del servicio pues todas las playas deberán contar con silla anfibia y muletas adaptadas para facilitar el baño a personas con movilidad reducida.

Por su parte, el consejo de Turismo también dio luz verde a la adjudicación por un año del acondicionamiento de playas en la temporada de verano a Construcciones Torres Balboa por 59.487 euros. Las actuaciones incluyen reparaciones, reposiciones y pintados de barandillas de protección o la reparación y preparación de vallados, escaleras y rampas,así como el arreglo de elementos rotos o deteriorados en los módulos de aseos y casetas de socorrismo y de los accesos a las playas.

También se debe disponer de un servicio de retroexcavadora para movimientos de arena y elementos en el arenal, y otro de traslado, montaje, desmontaje y almacenamiento de pasarenas y puentes de madera para el tránsito de personas y acceso de minusválidos, así como las zonas de sombra y módulos de aseos a instalar.

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El contrato se completa con la colocación de cartelería informativa y el mantenimiento preventivo y conservación de todos los servicios instalados en las playas durante la temporada de estival de tres meses.