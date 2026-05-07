El PP de Pontevedra pide que el futuro pabellón de Monte Porreiro se abra a otros deportes además del tenis de mesa

El presidente local y portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, reclama al Concello que el futuro pabellón de Monte Porreiro, cuyas obras acaba de empezar, "se abra a otras disciplinas deportivas" más allá del tenis de mesa.

Domínguez ha lamentado que se destinen más de 6,2 millones de euros para un proyecto "concebido exclusivamente para un solo deporte, mientras se deja de lado y se estrangula a muchos clubes de la ciudad que llevan muchos años quejándose de la falta de espacio en las instalaciones municipales para desarrollar sus proyectos deportivos de base”.

Recordó también que el gobierno municipal "guardó en un cajón el proyecto del complejo deportivo multidisciplinar en el barrio de A Pard , para priorizar la construcción del pabellón de tenis de mesa de Monte Porreiro. “Lores no está pensando en mejorar las condiciones de la mayoría de clubs de la ciudad, sino únicamente en sus intereses personales”, ha asegurado, sin aclarar a qué intereses se refiere.

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Domínguez ha advertido de que la decisión del Concello supone “un error estratégico” y ha insistido en que el proyecto todavía puede rectificarse. “El alcalde está a tiempo de rectificar, modificar los usos para que sean múltiples", dice antes de trasladar su "solidaridad con los colectivos que utilizaban el antiguo pabellón de Monte Porreiro, que se ha demolido para construir el de tenis de mesa". Cita los casos del "Club Rodeiras Patinaxe Artística, que se vio obligado a dejar de entrenar en diciembre y a dar el club de baja", así como "la Escuela de Skate y Patines Viejo Lobo School, las escuelas del club de fútbol de Monte Porreiro o el IES Frei Martín Sarmiento".