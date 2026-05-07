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Poio, Marín y Sanxenxo reflexionan sobre las nuevas banderas azules

Poio estrena distintivo en O Laño, Marín recupera Loira y Sanxenxo añade Pampaído

Una bandera azul.

Una bandera azul. / GUSTAVO SANTOS / FDV

H.D.

Pontevedra

La comarca de Pontevedra gana peso en el mapa gallego de las banderas azules con nuevos reconocimientos para Poio, Marín y Sanxenxo. O Laño, en Samieira, se incorpora por primera vez al listado de arenales distinguidos; Loira recupera el galardón en Marín, y Pampaído amplía el liderazgo de Sanxenxo, que vuelve a situarse entre los municipios con mayor número de distintivos.

En Poio, el alcalde, Ángel Moldes, destacó que O Laño obtiene la bandera azul en la primera candidatura presentada. «Es un reconocimiento a los vecinos de Samieira y a los usuarios que siempre tuvo esta playa», señaló, tras recordar que el municipio contaba al inicio del mandato con una única playa distinguida y que después recuperó Sihorto.

María Ramallo valoró en Marín la recuperación de Loira, que se suma a Portocelo, Mogor, Aguete y O Santo. La alcaldesa vinculó el resultado a la mejora de servicios, accesibilidad, limpieza, balizamiento y socorrismo.

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Sanxenxo añade Pampaído a su amplio listado de arenales con bandera azul. Telmo Martín lo definió como «un triunfo de todos», desde el sector turístico hasta los trabajadores municipales.

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