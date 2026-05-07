La media maratón O Grove-Sanxenxo logra un récord de participación, con más de 3.000 inscritos

La Media Maratón Entre Rías O Grove Sanxenxo llega a su tercera edición con récord de participación. Un total de 3.000 inscritos, el 30% de fuera de Galicia, participarán en las dos pruebas previstas para el 17 de mayo. La Media Maratón saldrá a las 10.00 horas de la Praza do Corgo y la 10K del entorno de la capilla de A Lanzada, a las 11.30 horas.

El periodista Terio Carrera presentó a mediodía de este jueves en el Gran Hotel de La Toja contó con la presencia de los dos alcaldes, Telmo Martín y José Cacabelos, así como con la vicepresidenta y diputada de Deportes, Luisa Sánchez y la delegada en Pontevedra de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte, Blanca García Señoráns. Al acto también acudieron los concejales de Deportes, Marcos Guisasola, y de Turismo, María López; patrocinadores de la cita y representantes turísticos y de fuerzas de seguridad de ambos municipios.

El representante de la firma organizadora del evento Nokao, Serafín Martínez, explicó que el objetivo es comenzar la presentación de la cita fuera de España para darle una proyección internacional. “Cremos que ten todos os atractivos para atraer a corredores doutras partes do mundo”, dijo. El recorrido ya está homologado por la RFEA.

La cita contará con dos padrinos, figuras de referencia en el triatlón, Dani Molina y Javi Gómez Noya, que darán una charla coloquio el sábado, a las 20 horas, en el Hotel Carlos I, con entrada libre. Durante la tarde, habrá carreras infantiles gratuitas en el puerto de O Grove. Un día antes, se ofrecerá un concierto del grupo Assia gratuito en la Praza do Mar, a partir de las 22 horas.

El alcalde de O Grove incidió en la “buena colaboración entre los dos concellos”, así como en la "belleza del paisaje durante el recorrido”. El alcalde de Sanxenxo indicó que “hemos dado con la tecla con un evento fuera de temporada que en apenas tres años ya está batiendo récords de participación”. En la misma línea, aseguró que “hay que seguir trabajando y seguir mejorando”.

La entrega de dorsales podrá realizarse en la Sala Nauta el viernes por la tarde y el sábado, en horario de mañana y tarde o el propio día en el puerto de O Grove. La entrega de los dorsales 10k se realizará en el Hotel Nuevo Lanzada.

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Habrá servicios de autobús para los inscritos en cualquiera de las dos pruebas. Los participantes de la 21k podrán grabar la medalla en meta con el nombre y el tiempo gratuitamente.