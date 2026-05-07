Todo listo para que abra la tienda juvenil de Mango en la "milla de oro" de Pontevedra

La compañía catalana Mango ya ha culminado las obras de su tercera tienda en la ciudad. Posee dos en la «milla de oro», de ropa de hombre y de mujer e infantil, está última en el antiguo Gran Garaje. Y justo al lado está a punto de abrir Mango Teen, para jóvenes.

Con los rótulos en las paredes y la ropa en los escaparates, está todo listo para que los clientes entren en unos locales por los que la empresa mostraba interés ya desde febrero de 2024. Eran cinco bajos independientes que ahora se han unificado. Ubicados en la esquina de Benito Corbal y en la planta baja de un gran edificio deshabitado hace años estaba la cafetería Daniel y la discoteca del mismo nombre, después Lelé de Noite.

Con una inversión de más de 520.000 euros, se trata de en una superficie construida de 1.049 metros cuadrados, pero de 864 útiles y según el proyecto que recibió el Concello, el falso techo está construido «con materiales reciclados de la propia marca, convirtiendo el textil en material de construcción de alta calidad» y para revestir las paredes, se usó «una pintura ecológica especial de grafeno que limpia el aire y absorbe el dióxido de carbono». La obra necesitó autorización de Patrimonio por estar al lado del catalogado Gran Garaje y en el ámbito BIC de la Peregrina.

Pese a ser locales contiguos el acceso a Mango Teen será por Benito Corbal pero independiente de la de tienda de ropa de mujer, aunque se habilitará otro en Daniel de la Sota para empleados y carga y descarga, sin alterar el entorno. También estaba previsto eliminar escalones para unificar el recinto en cota cero sin ningún tipo de barreras.

Se ha diseñado con pasillos y probadores amplios, además de crear diez puestos de trabajo.

Justo enfrente de estos cinco locales que antaño albergaban una discoteca, una joyería o un comercio de cosmética, entre otros, también existe un bajo que pronto será ocupado, de modo que todos los locales de Daniel de la Sota estarán plenamente ocupados este mismo año. Así, la «milla de oro» suma 60 metros más. El espacio que en su día ocupó la juguetería Chacón se dividió en dos locales. Uno de ellos muestra ropa de hogar vinculado a otro local de la cercana calle Castelao. El otro segmento albergará una tienda de Coosy, la firma de moda de la pontevedresa Virginia Pozo Castro, que tiene ahora su tienda en la Oliva.

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Con el desembarco de Mango Teen y Coosy, la calle Daniel de la Sota gana dinamismo, según admiten algunos de los comerciantes ahora allí ubicados, y se potenciará un espacio comercial que, en todo caso, sigue dominado por el eje entre el Hospital Provincial y la plaza de España, a lo largo de las calles Benito Corbal y Michelena, con las «ramificaciones» de Sagasta y Peregrina.