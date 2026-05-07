Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones UVigoPromoción Vegalsa VigoPedidos naval VigoBrote de HantavirusObras eternas VigoHugo Álvarez
instagramlinkedin

Landriña, a mascota para promover a lingua galega en Caldas

A asociación Carracedo Fala impulsa unha campaña co alumnado da escola da parroquia

Landriña, na Igrexa de Carracedo

Landriña, na Igrexa de Carracedo / FdV

R. P.

Pontevedra

A asociación cultural Carracedo Fala de caldas acaba de presentar a súa mascota Landriña. A figura, para a que o colectivo xa ten pensadas diferentes campañas de promoción da parroquia, representa unha landra, o froito do carballo, que é a árbore máis representativa deste enclave caldense.

Dan man de Landriña, e con motivo da proximidade do Día das Letras Galegas, a asociación cultural levará a cabo, en colaboración co Centro Rural Agrupado (Escola Infantil), unha campaña de promoción da lingua galega entre o alumnado.

Repartiranse debuxos e adhesivos de Landriña co lema “O galego vive en ti” e organizarase unha visita á escola para que os rapaces e rapazas coñezan de primeira man a historia da mascota. Ademais tamén abrirá a outros nenos e nenas da parroquia a posibilidade de conseguir merchandising e debuxos desta nova figura.

“Nun momento en que o galego perde falantes a pasos axigantados, e tendo en conta que a asociación ten nos seus estatutos a promoción da lingua, pensamos que promover o seu uso dende a infancia é o que pode garantir a súa supervivencia”, sinalan dende Carracedo Fala.

Noticias relacionadas

A asociación entende que “as letras galegas son tamén a lingua e queremos que todos os nenos e nenas aprendan a querela e valorala”. Ao longo deste mes o colectivo cultural tamén levará a cabo outras iniciativas que dará a coñecer nas vindeiras semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents