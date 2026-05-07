El horizonte europeo para la juventud pontevedresa

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, pone de manifiesto la apuesta estratégica de la administración provincial con la juventud, a la que destina planes y recursos, con la acogida en el Salón de Plenos de la jornada “Recursos da Unión Europea para a xuventude” a la que asisten cerca de setenta profesionales de la enseñanza, técnicos municipales de juventud y miembros del tejido asociativo juvenil de la provincia para que conozcan los programas que la UE tiene a disposición de la juventud en campos como el formativo, el empleo o la movilidad.

En la inauguración Luis López recordó que “el día 9 es el Día de Europa, un proyecto común de paz y de libertad que tenemos que cuidar”, pero también que “no solo la Unión Europea apoya la juventud, porque en la Diputación estamos haciendo una importante apuesta y hoy damos un paso más en nuestro compromiso con la juventud de la provincia”. El acto estuvo impartido por los responsables de la Fundación Galicia Europa y también contó con la participación del diputado responsable de Fondos Europeos, Javier Tourís.

El taller que organiza la Diputación de Pontevedra en colaboración de la Fundación Galicia Europea ofrece a los asistentes una visión completa de los programas y recursos de la Unión Europea disponibles para formación, movilidad y participación ciudadana. Un amplio catálogo de posibilidades que los jóvenes de la provincia pueden descubrir en el Punto Europa Direct Galicia que coordina la Fundación Galicia Europa. En esta jornada se explica de manera detallada el contenido de programas como Cuerpo Europeo de Solidaridad, DiscoverEU, Semana Europea de la Juventud, Eures, Diálogo de la UE con la Juventud o Jóvenes Periodistas en Europa.

El presidente recordó que en esta jornada el personal de la Fundación, “que tiene las claves de Europa”, comparte “conocimiento en aras a mejorar a parte de formación y empleabilidad que puede reportar a Unión Europea”, y también puso en valor el trabajo de la Diputación “buscando vías de colaboración tanto de manera presencial en Bruselas, dónde estuvimos recientemente, como con los programas con fondos europeos que gestionamos y que tienen un impacto muy positivo en la juventud”.

Entre ellos, el proyecto Erasmus+, una iniciativa en la que participa la Diputación de Pontevedra movilizando el año pasado más de 700.000 euros para ofrecer a estudiantes de formación profesional la posibilidad de realizar prácticas laborales en países de la Unión Europea.

Además, el presidente también señaló otras experiencias como “los Premios Provinciais á Xuventude, con los que premiamos el talento y estimulamos iniciativas juveniles con 36.000 euros y en el que este año batimos récord de candidaturas; el Plan +Xuventude, para llevar del papel al terreno las ideas de nuestros emprendedores con un presupuesto de 120.000 euros; el Depoemprende o con el +Emprega y el Plan +Provincia promoviendo contrataciones en los 59 municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia, entre ellos jóvenes que alcanzan su primera experiencia laboral y conocen la administración desde dentro”, enumeró el presidente Luis López, que también destacó el segundo convenio con la Consellería do Mar, firmado esta semana, para ofrecer a los estudiantes del centro gallego de formación en acuicultura de la Illa de Arousa prácticas laborales en empresas o instituciones de otros países para avanzar en la especialización en campos como la acuicultura o el buceo profesional.

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“Este taller no será el último, organizaremos más encuentros y talleres específicos. Queremos acompañaros en este camino porque si algo tenemos claro en esta Diputación es que invertir en la juventud es invertir en el futuro de nuestra provincia, y ese futuro se construye también en Europa”, concluyó el diputado Javier Tourís para cerrar una jornada en la que el presidente Luis López mostró el agradecimiento de la Diputación por la buena acogida y reafirmó el compromiso del gobierno provincial en el “apoyo estratégico” a la juventud.