El histórico edificio Varela de Pontevedra tendrá un uso turístico y contará con 17 apartamentos

Varios edificios del centro histórico y sus inmediaciones aguardan por una segunda (o tercera) vida después de años, en muchos casos, de abandono o deterioro. Uno de los más característicos es el emblemático edificio Varela, levantado hace más de 120 años en la plaza de Curros Enríquez. Después de ser vendido en 2023 por su anterior propietario, el Casino Mercantil, el inmueble que construyó Saturnino Varela y que acogió su establecimiento durante décadas, se convertirá en un edificio de apartamentos turísticos.

No es el único caso. El edificio de los Soportales que albergó el comercio de La Moda Ideal hasta que un incendio lo calcinó en 2016, también avanza hacia su rehabilitación, lo mismo que el antiguo sanatorio de Santa María, pendiente de licencia para transformarse en hotel. En la periferia del centro histórico, la promotora Culmia ya comercializa las 45 viviendas que edificará en la esquina de Michelena con Gutiérrez Mellado, y se trabaja en la demolición de emergencia del inmueble de la calle Riestra que otro incendio arrasó el verano pasado. En este último caso no hay de momento ningún plan en marcha para su recuperación posterior.

El proyecto que parece más avanzado es el del edificio Varela. Fuentes municipales han confirmado que los nuevos propietarios, que adquirieron el inmueble en 2023 por unos dos millones de euros, ha solicitado licencia para habilitar en sus tres plantas hasta 17 apartamentos turísticos, una modalidad de alojamientos cada vez más extendido en el centro histórico y sus aledaños. Precisamente hoy jueves, el Concello prevé otorgar otra licencia para la ejecución de un edificio con destino a apartamentos turísticos en la calle Jofre de Tenorio. El Concello ha señalado que estos usos turísticos como apartamentos podrían convertirse en residencia habitual. Por el momento se ha presentado un proyecto básico que es objeto de estudio por parte de los técnicos municipales.

El edificio Valera cuenta con bajo, dos plantas y bajo cubierta, con unos 1.600 metros cuadrados. Fue sede durante décadas de la Ferretería Varela para después acoger la oficina principal de la Caja Postal en Pontevedra. El Casino Mercantil adquirió el inmueble en 1998, que unos años después alquilar el bajo a la cadena de comida rápida Burger King, establecimiento que no se verá, en principio, afectado por la rehabilitación de las plantas superiores.

Otro plan en marcha en pleno centro histórico, pero en una fase algo más inicial, es el relativo al inmueble que hasta 2016 ocupaba La Moda Ideal, cuando un incendio destruyó el edificio de los Soportales de A Ferrería. En este caso, la intención de la rehabilitación es recuperar los usos anteriores, es decir, comercial en la planta baja y residencial en las superiores. En la actualidad el solar está prácticamente vacío, con parte del esqueleto de madera del viejo inmueble.

Los promotores han planteado al Concello un parcelamiento con agregación, lo que hace pensar en la intención de añadir algún edificio colindante al proyecto. Por ello, se han formulado consultas urbanísticas al respecto.

El plan urbanístico del centro histórico (Peprica) obliga a mantener la fachada, los patios interiores y la estructura, pero permite ampliar el número de plantas.

Otro edificio histórico, el sanatorio de Santa María, está a la espera de licencia municipal para convertirse un hotel. Situado a unos metros de la basílica, permanece cerrado desde junio de 2021, cuando suspendió su actividad tras 72 años de andadura por «deficiencias estructurales» que le impedían cumplir los criterios hospitalarios.

Noticias relacionadas

Los impulsores de la iniciativa proponen la creación de un hotel de 42 habitaciones. Prevén invertir en las obras un presupuesto que en este momento se aproxima a los 2,5 millones de euros, según el proyecto que analizó en su día la comisión de Urbanismo que desautorizó la propuesta inicial al no ajustarse a la normativa, por lo que se reclamó una modificación del proyecto. El edificio, construido en los años cuarenta del pasado siglo, consta de bajo y dos plantas, así como semisótano, y está rodeado de jardines en una parcela de 1.900 metros de superficie.