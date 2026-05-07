La empresa de basuras de Marín no podrá instalar su base operativa en Pardavila

La empresa Urbaser, concesionaria de la limpieza y recogida de basuras en Marín, no podrá instalar en su parcela de Pardavila la propuesta de base operativa que incluyó en su oferta para la gestión de este servicio. El Concello ha acordado este jueves denegar la licencia de obras de urbanización de la cantera solicitada por la compañía.

Este proyecto había puesto en pie de guerra a los vecinos de la zona de San Xulián, que llegaron a concentrarse en abril ante el Concello para mostrar su rechazo al al uso de la antigua cantera de Pardavila como base de operaciones de la concesionaria. La Plataforma Veciñal de San Xulián aseguraba que repetirían estas concentraciones «mil veces» hasta ver rechazado el plan, como ocurre ahora con la decisión municipal.

En la solicitud, Urbaser pedía implantar en unas parcelas de su propiedad, de aproximadamente una hectárea de extensión, pérgolas para almacenamiento de vehículos propios, además de la instalaciones de casetas prefabricados para vestuarios, oficinas y un aula de información, así como un punto limpio de recogida de determinados residuos.

Los informes técnico y el jurídico necesarios para evaluar el proyecto son desfavorables. Una de las claves en las que se basan los técnicos es que por el tipo de suelo clasificado en el Plan de Urbanismo, solo están permitidos los usos y obras de carácter provisional, realizando las mínimas obras imprescindibles para colocar instalaciones fácilmente desmontables. Y dentro de los usos de carácter provisional, nunca se incluyen los industriales, como es el caso que propone Urbaser, ya que el informe considera que “la actividad real es la de gestión de residuos, que implica procesos de tratamiento, transformación y manipulación de materiales mediante instalaciones específicas, por el que presenta una naturaleza claramente industrial, sin perjuicio de la vinculación a su servicio público”.

Además, se planteaba la creación de un punto limpio, un área de reparación de vehículos, un lavadero, unas oficinas, vestuarios, almacén, aula de formación y aparcamiento, todo ello "incompatibles con su carácter provisional, evidenciando una implantación estable y permanente en el territorio”, algo que iría en contra de la excepcionalidad que se recoge en las normativas urbanísticas para este tipo de suelos.

La alcaldesa, María Ramallo, asegura que estos informes desfavorables “confirman algo que nosotros ya consideraba así, pero siempre deben ser los técnicos los que marquen el criterio a continuación en casos como este”.

Noticias relacionadas

Desed hace semanas, los afectados ya alertaban de que «la localización propuesta resultaba totalmente inadecuada, al tratarse de una parcela ubicada en suelo rústico de uso dotacional, en un entorno rural habitado y muy próximo la viviendas». La plataforma apuntaba que «la instalación se pretendía situar a 25 metros de un curso fluvial, a apenas 50 metros de viviendas y frente a una parada de autobús escolar, por lo que suscita serias dudas de legalidad urbanística, ambiental y sanitaria», como ahora se confirma.