Educadoras de escuelas infantiles se movilizan en Pontevedra por mejorar sus condiciones laborales

Las educadoras de escuelas de infantil, públicas y privadas, están convocadas a un paro general para reivindicar mejores condiciones laborales y salariales y, sobre todo, una ley estatal que baje el número de bebés y niños en las aulas.

Ya se ha celebrado una concentración ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra y por la tarde hay otra, a las 18.00 horas, en la plaza de la Peregrina,

Estos trabajadores, mayoritariamente mujeres, denuncian que cobran salarios mínimos trabajando 40 horas semanales y atendiendo hasta a 8 bebés en clase y piden que el Gobierno legisle ratios en las aulas, que sean de 4 bebés menores de 1 año por educadora, 6 niños de entre 1 y 2 años, y 8 niños o niñas de entre 2 y 3 años por profesional.

Una pareja educativa por aula, apoyo docente para los menores de 3 años con necesidades educativas específicas, garantía de plazas públicas, mejora en las infraestructuras y en la climatización de las escuelas y una reducción de la atención directa de las educadoras inferior a las 38 horas, son otras de las reivindicaciones sindicales.

"Es una etapa donde no solo se socializa y se crece cognitivamente sino que puede compensar las desigualdades de origen económico y sociales", ha señalado la secretaria general de la Federacion de Enseñanza de CCOO, Teresa Esparabé, tras incidir en que según la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2024 solo el 43 % de las familias más pobres escolarizó a sus hijos en esta etapa.

El Ministerio de Educación ha señalado recientemente que ya está trabajando en legislar una reducción del número de niños en las aulas en el primer ciclo de Educación Infantil, que atiende a un alumnado cercano a las 468.000 niñas y niños.

Desde hace días, este colectivo alza su voz en Pontevedra por sus condiciones laborales: «Pertenecemos por ley a Educación, somos la etapa de Educación Infantil de 0 a 6 años, pero a nosotras nos sigue gestionando Política Social y por lo tanto nuestras condiciones laborales son distintas», denuncian, y añaden que esa situación, arrastrada durante años, sitúa al 0-3 en una posición de desventaja respecto al segundo ciclo de Infantil y al resto de etapas educativas.

Las trabajadoras también denuncian que, pese a formar parte de la etapa educativa, soportan más horas de atención directa que otros niveles y disponen de menos margen para tareas pedagógicas. «Nosotras tenemos que estar siete horas al día atendiendo a los niños. No tenemos tiempo para hacer programación, preparar materiales ni nada que tenga un aspecto pedagógico», señala. Según argumenta, se han reducido horas de programación que antes estaban fuera de la atención directa.

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Otro de los puntos de fricción es el calendario escolar en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Mientras en otras etapas el curso concluye a finales de junio y existen horarios más reducidos en verano, en 0-3 la actividad se prolonga hasta el 31 de julio, manteniendo el mismo horario que durante el resto del curso.