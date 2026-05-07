¿Dulce y saludable? El açaí

El açaí ya no es una utopía en A Boa Vila. Desde hace un año, en el número 43 de Benito Corbal existe un establecimiento especializado en la preparación del postre brasileño basado en un fruto homónimo. Con esa intención de seguir conquistando lugares en España, tras arrasar en Madrid y Barcelona, Açaí Concept Pontevedra abrió hace un año está causando sensación al ser el único negocio en toda la ciudad especializado en «el concepto del açaí», como bien explica su nombre.

Las personas, cada vez más, buscan alternativas saludables a las clásicas meriendas o postres. Desde el sándwich de crema de cacao hasta la palmera de chocolate, pasando por el bocadillo de aceite de oliva con azúcar, los consumidores llevan años más cercanos a propuestas menos calóricas y con mayor aportación nutricional. De esta forma llegó el açaí a Europa desde el Amazonas. Dicha baya se consume en helados o en batidos acompañados de diferentes acompañamientos como granola, fruta fresca, cremas de frutos secos y/o siropes que la hacen una opción muy buena para el día a día o calmar el antojo dulce de un momento determinado. El preparado tiene una textura cremosa y congelada similar al granizado o al yogur helado y con un sabor dulce, frutal y fresco parecido al arándano o a la uva negra.

Dayana, dependienta en el local, explicó que el açaí está muy consolidado en países lusofalantes y que de allí dio el salto a España y posteriormente, con la apuesta de la entidad en que trabaja. «Es un concepto nuevo para Pontevedra, pero la acogida está siendo bastante buena. Llevamos aproximadamente un año y, aunque todavía se está dando a conocer, la gente lo pide mucho. Muchos clientes agradecen que haya una tienda especializada en açaí, porque era algo que buscaban», relata la joven.

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Su irrupción en la gastronomía nacional viene motivada, en buena medida, por el auge de las redes sociales y ser un producto completamente novedoso, personalizable al gusto del cliente y que no requiere estar sentado en el local para consumirlo. La propia trabajadora afirmó que el consumo de la baya es una tendencia que está en auge, pero está segura de que llegó a la capital para crecer y consolidarse en el corto, medio y largo plazo.